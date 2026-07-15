Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хватит верить в сказки заправщиков: перевод старого авто на премиальное топливо ударил по мотору
Больше не только для бойцов: новый порядок в Хабаровском крае изменил доступ к арендным домам
Лишнее отправляют за борт: Porsche меняет правила и сокращает модельный ряд почти вдвое
Картошка фри дома всегда мягкая: какой этап перед жаркой забывают даже опытные хозяйки
Приморье бьет все рекорды: стремительный рывок в стройке обеспечил региону второе место в стране
Обман при продаже авто почти невозможно доказать: закон заставил покупателей платить за риск
Цифровой комфорт: "МегаФон" запустил новую базовую станцию в растущем районе Благовещенска
Самые тихие жители: эти особенные породы кошек и собак навсегда избавят владельцев от лишнего шума
Урожай просто превращается в кашу: игнорирование этих симптомов оставит вас без кабачков

Республика Тыва удивила бонусами: определенная категория матерей получила шанс улучшить быт

Россия » Сибирь » Кызыл

Многодетные семьи в Туве могут получить региональный материнский капитал в размере 66 514 рублей. Выплату предоставляют женщинам, которые постоянно живут в республике и родили или усыновили пятого и последующих детей с 1 января 2012 года.

Документ и банкноты
Фото: Pravda.Ru by Никита Волков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Документ и банкноты

Деньги можно потратить на улучшение жилищных условий или социальные нужды детей. В отличие от федерального капитала, ипотеку здесь можно погасить сразу, не дожидаясь трехлетия ребенка.

Направление расхода Что можно оплатить
Жилье Строительство, ремонт или досрочное погашение ипотеки
Образование Обучение детей, оплата детского сада и дошкольного образования
Здоровье Платные медицинские услуги для детей

По общему правилу распорядиться средствами можно через три года после рождения ребенка. Исключение составляет только ипотечный кредит.

Порядок получения и документы

Чтобы получить сертификат, нужно прийти в любой центр госуслуг (МФЦ). Когда придет время тратить деньги, обращаться нужно в Министерство труда и социальной политики Республики Тыва.

Региональные надбавки к федеральным выплатам помогают сгладить разрыв в стоимости жизни в разных субъектах. Для Тувы, где доступ к качественной медицине и образованию в удаленных районах может быть затруднен, возможность направить капитал на платные услуги или ремонт жилья становится реальным инструментом поддержки базовой инфраструктуры семьи.

Для оформления потребуются:

  • паспорт;
  • документ, подтверждающий постоянное проживание в Туве;
  • свидетельства о рождении или усыновлении детей.
Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Сейчас читают
Одна ночь разделила жизнь надвое: Байкал поглотил целую степь и сотни домов
Природа
Одна ночь разделила жизнь надвое: Байкал поглотил целую степь и сотни домов
Миллионы баррелей в ловушке: российский танкерный флот замер в ожидании фатального решения
Нефть
Миллионы баррелей в ловушке: российский танкерный флот замер в ожидании фатального решения
Пожилым водителям станет страшно: цифровой контроль лишит многих прав в 2026 году
Авто
Пожилым водителям станет страшно: цифровой контроль лишит многих прав в 2026 году
Популярное
Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса

Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.

Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Мечты разбились о суровую реальность: владельцы в РФ массово избавляются от новых Chery и Haval
Последний нефтяной щит Америки рухнул: Трамп оказался перед мировым энергетическим штормом
Секретный план Макрона: коалиция на границах Украины готова к действиям Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Запад уверовал в безнаказанность: заводы для ВСУ могут лишиться привычной неприкосновенности
Забытая яма в Якутске: как русские доказали то, во что не верила вся Европа
Миллионы баррелей в ловушке: российский танкерный флот замер в ожидании фатального решения
Миллионы баррелей в ловушке: российский танкерный флот замер в ожидании фатального решения
Последние материалы
Пожилым людям станет намного легче: в Мильковском округе внедрили новый стандарт диагностики
Стройка с нуля стала роскошью: ипотечные заемщики в России выбрали иной путь обновления жилья
Природа вышла из берегов: затяжные ливни в Челябинской области создали критическую нагрузку на ГТС
Природа со всеми удобствами: как сохранить ощущение свободы, не жертвуя комфортом
Жить теперь станет проще: в Биробиджане ускорили темпы создания доступного жилья для людей
Общение без единого слова и взгляда: биологи обнаружили скрытый канал передачи данных в грунте
Чистота, которая держится неделями: как одно средство из косметички избавит вас от разводов на зеркале
Ростовская область: определены сроки охоты на сурка, косулю, волков и шакалов
Богатства Курильских островов вышли на новый уровень: запуск производства обеспечит рынок до 2029 года
Ученые из Университета штата Мичиган связали прием комбинированных контрацептивов с перееданием
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.