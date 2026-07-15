Республика Тыва удивила бонусами: определенная категория матерей получила шанс улучшить быт

Многодетные семьи в Туве могут получить региональный материнский капитал в размере 66 514 рублей. Выплату предоставляют женщинам, которые постоянно живут в республике и родили или усыновили пятого и последующих детей с 1 января 2012 года.

Фото: Pravda.Ru by Никита Волков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Документ и банкноты

Деньги можно потратить на улучшение жилищных условий или социальные нужды детей. В отличие от федерального капитала, ипотеку здесь можно погасить сразу, не дожидаясь трехлетия ребенка.

Направление расхода Что можно оплатить Жилье Строительство, ремонт или досрочное погашение ипотеки Образование Обучение детей, оплата детского сада и дошкольного образования Здоровье Платные медицинские услуги для детей

По общему правилу распорядиться средствами можно через три года после рождения ребенка. Исключение составляет только ипотечный кредит.

Порядок получения и документы

Чтобы получить сертификат, нужно прийти в любой центр госуслуг (МФЦ). Когда придет время тратить деньги, обращаться нужно в Министерство труда и социальной политики Республики Тыва.

Региональные надбавки к федеральным выплатам помогают сгладить разрыв в стоимости жизни в разных субъектах. Для Тувы, где доступ к качественной медицине и образованию в удаленных районах может быть затруднен, возможность направить капитал на платные услуги или ремонт жилья становится реальным инструментом поддержки базовой инфраструктуры семьи.

Для оформления потребуются:

паспорт;

документ, подтверждающий постоянное проживание в Туве;

свидетельства о рождении или усыновлении детей.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов