Республика Тыва удивила бонусами: определенная категория матерей получила шанс улучшить быт

Многодетные семьи в Туве могут получить региональный материнский капитал в размере 66 514 рублей. Выплату предоставляют женщинам, которые постоянно живут в республике и родили или усыновили пятого и последующих детей с 1 января 2012 года.
Деньги можно потратить на улучшение жилищных условий или социальные нужды детей. В отличие от федерального капитала, ипотеку здесь можно погасить сразу, не дожидаясь трехлетия ребенка.
|Направление расхода
|Что можно оплатить
|Жилье
|Строительство, ремонт или досрочное погашение ипотеки
|Образование
|Обучение детей, оплата детского сада и дошкольного образования
|Здоровье
|Платные медицинские услуги для детей
По общему правилу распорядиться средствами можно через три года после рождения ребенка. Исключение составляет только ипотечный кредит.
Чтобы получить сертификат, нужно прийти в любой центр госуслуг (МФЦ). Когда придет время тратить деньги, обращаться нужно в Министерство труда и социальной политики Республики Тыва.
Региональные надбавки к федеральным выплатам помогают сгладить разрыв в стоимости жизни в разных субъектах. Для Тувы, где доступ к качественной медицине и образованию в удаленных районах может быть затруднен, возможность направить капитал на платные услуги или ремонт жилья становится реальным инструментом поддержки базовой инфраструктуры семьи.
Для оформления потребуются:
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