Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лишнее отправляют за борт: Porsche меняет правила и сокращает модельный ряд почти вдвое
Картошка фри дома всегда мягкая: какой этап перед жаркой забывают даже опытные хозяйки
Приморье бьет все рекорды: стремительный рывок в стройке обеспечил региону второе место в стране
Обман при продаже авто почти невозможно доказать: закон заставил покупателей платить за риск
Цифровой комфорт: "МегаФон" запустил новую базовую станцию в растущем районе Благовещенска
Самые тихие жители: эти особенные породы кошек и собак навсегда избавят владельцев от лишнего шума
Урожай просто превращается в кашу: игнорирование этих симптомов оставит вас без кабачков
Провокация в каждом вдохе: необычные сочетания изменят восприятие привычного образа
Цены на заправках стали грабежом: регулятор пригрозил компаниям в пяти регионах России

Детские вещи теперь отдают даром: новая точка в Хабаровске облегчит жизнь молодым родителям

Россия » Дальний Восток » Хабаровск

В Хабаровском крае расширяют сеть бесплатных пунктов проката детских вещей. В Хабаровском центре социальной помощи семье и детям открыли новую точку выдачи, где родители могут бесплатно взять оборудование для младенцев до полутора лет.

Мама с коляской
Фото: www.freepik.com by senivpetro is licensed under Free More info
Мама с коляской

В пункте выдают коляски, кроватки и стульчики для кормления. Вещи предоставляют в порядке очереди — дата подачи заявления определяет очередность получения.

Проект запустили по инициативе губернатора Дмитрия Демешина в 2025 году. Помощь ориентирована на нуждающиеся семьи и семьи участников специальной военной операции (СВО).

Локации пунктов проката Статус / Планы
Хабаровск, Вяземский, Ванино, Богородское, Хурба Действующие пункты
Другие районы Хабаровского края В планах по расширению сети

Всего в регионе действует более 20 мер поддержки семей с детьми, часть из которых финансируется через национальный проект «Семья». Приоритет в получении помощи отдают семьям бойцов СВО.

"Предоставление в прокат осуществляется бесплатно, согласно очередности, определяемой датой поступления заявления", — сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Сейчас читают
Забытая яма в Якутске: как русские доказали то, во что не верила вся Европа
Наука и техника
Забытая яма в Якутске: как русские доказали то, во что не верила вся Европа
Инспектор просит к обочине в глухом лесу? Лучше проехать мимо: вот почему нельзя останавливаться
Авто
Инспектор просит к обочине в глухом лесу? Лучше проехать мимо: вот почему нельзя останавливаться
Последний нефтяной щит Америки рухнул: Трамп оказался перед мировым энергетическим штормом
Нефть
Последний нефтяной щит Америки рухнул: Трамп оказался перед мировым энергетическим штормом
Популярное
Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса

Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.

Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Мечты разбились о суровую реальность: владельцы в РФ массово избавляются от новых Chery и Haval
Последний нефтяной щит Америки рухнул: Трамп оказался перед мировым энергетическим штормом
Секретный план Макрона: коалиция на границах Украины готова к действиям Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Запад уверовал в безнаказанность: заводы для ВСУ могут лишиться привычной неприкосновенности
Забытая яма в Якутске: как русские доказали то, во что не верила вся Европа
Миллионы баррелей в ловушке: российский танкерный флот замер в ожидании фатального решения
Миллионы баррелей в ловушке: российский танкерный флот замер в ожидании фатального решения
Последние материалы
Пожилым людям станет намного легче: в Мильковском округе внедрили новый стандарт диагностики
Стройка с нуля стала роскошью: ипотечные заемщики в России выбрали иной путь обновления жилья
Природа вышла из берегов: затяжные ливни в Челябинской области создали критическую нагрузку на ГТС
Природа со всеми удобствами: как сохранить ощущение свободы, не жертвуя комфортом
Жить теперь станет проще: в Биробиджане ускорили темпы создания доступного жилья для людей
Общение без единого слова и взгляда: биологи обнаружили скрытый канал передачи данных в грунте
Чистота, которая держится неделями: как одно средство из косметички избавит вас от разводов на зеркале
Ростовская область: определены сроки охоты на сурка, косулю, волков и шакалов
Богатства Курильских островов вышли на новый уровень: запуск производства обеспечит рынок до 2029 года
Ученые из Университета штата Мичиган связали прием комбинированных контрацептивов с перееданием
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.