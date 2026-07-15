Детские вещи теперь отдают даром: новая точка в Хабаровске облегчит жизнь молодым родителям

В Хабаровском крае расширяют сеть бесплатных пунктов проката детских вещей. В Хабаровском центре социальной помощи семье и детям открыли новую точку выдачи, где родители могут бесплатно взять оборудование для младенцев до полутора лет.
В пункте выдают коляски, кроватки и стульчики для кормления. Вещи предоставляют в порядке очереди — дата подачи заявления определяет очередность получения.
Проект запустили по инициативе губернатора Дмитрия Демешина в 2025 году. Помощь ориентирована на нуждающиеся семьи и семьи участников специальной военной операции (СВО).
|Локации пунктов проката
|Статус / Планы
|Хабаровск, Вяземский, Ванино, Богородское, Хурба
|Действующие пункты
|Другие районы Хабаровского края
|В планах по расширению сети
Всего в регионе действует более 20 мер поддержки семей с детьми, часть из которых финансируется через национальный проект «Семья». Приоритет в получении помощи отдают семьям бойцов СВО.
"Предоставление в прокат осуществляется бесплатно, согласно очередности, определяемой датой поступления заявления", — сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.
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