Детские вещи теперь отдают даром: новая точка в Хабаровске облегчит жизнь молодым родителям

В Хабаровском крае расширяют сеть бесплатных пунктов проката детских вещей. В Хабаровском центре социальной помощи семье и детям открыли новую точку выдачи, где родители могут бесплатно взять оборудование для младенцев до полутора лет.

Фото: www.freepik.com by senivpetro is licensed under Free More info Мама с коляской

В пункте выдают коляски, кроватки и стульчики для кормления. Вещи предоставляют в порядке очереди — дата подачи заявления определяет очередность получения.

Проект запустили по инициативе губернатора Дмитрия Демешина в 2025 году. Помощь ориентирована на нуждающиеся семьи и семьи участников специальной военной операции (СВО).

Локации пунктов проката Статус / Планы Хабаровск, Вяземский, Ванино, Богородское, Хурба Действующие пункты Другие районы Хабаровского края В планах по расширению сети

Всего в регионе действует более 20 мер поддержки семей с детьми, часть из которых финансируется через национальный проект «Семья». Приоритет в получении помощи отдают семьям бойцов СВО.

"Предоставление в прокат осуществляется бесплатно, согласно очередности, определяемой датой поступления заявления", — сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов