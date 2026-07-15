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Приусадебные участки ушли под воду: прогнозы синоптиков по ЕАО предвещают новый виток затоплений

Россия » Дальний Восток » Биробиджан

В Еврейской автономной области фиксируют подтопления из-за повышенного уровня воды на малых и средних реках. В Биробиджане вода уже зашла на 12 приусадебных участков, сообщает МЧС региона.

Наводнение на реке Везер в Южной Нижней Саксонии
Фото: PublicDomainPictures.net by Axel Kuhlmann, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Наводнение на реке Везер в Южной Нижней Саксонии

Критическая ситуация сложилась на реке Икура: по данным Дальневосточного УГМС, уровень воды здесь достиг отметок неблагоприятного явления. Синоптики предупреждают, что в ближайшие двое суток вода поднимется еще на 20 см.

Показатель Данные
Подтопленные участки (Биробиджан) 12
Прогноз подъема воды на Икуре до 20 см
Срок действия прогноза 2 суток

"На малых и средних реках Еврейской автономной области сохраняется повышенная водность", — сообщили в ФГБУ Дальневосточное УГМС.

Для жителей низин и прибрежных зон ЕАО такая динамика означает риск расширения зон затопления. Дополнительный подъем воды на 20 см может привести к подтоплению новых территорий, которые до этого оставались сухими.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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