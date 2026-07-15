Приусадебные участки ушли под воду: прогнозы синоптиков по ЕАО предвещают новый виток затоплений

В Еврейской автономной области фиксируют подтопления из-за повышенного уровня воды на малых и средних реках. В Биробиджане вода уже зашла на 12 приусадебных участков, сообщает МЧС региона.
Критическая ситуация сложилась на реке Икура: по данным Дальневосточного УГМС, уровень воды здесь достиг отметок неблагоприятного явления. Синоптики предупреждают, что в ближайшие двое суток вода поднимется еще на 20 см.
|Показатель
|Данные
|Подтопленные участки (Биробиджан)
|12
|Прогноз подъема воды на Икуре
|до 20 см
|Срок действия прогноза
|2 суток
"На малых и средних реках Еврейской автономной области сохраняется повышенная водность", — сообщили в ФГБУ Дальневосточное УГМС.
Для жителей низин и прибрежных зон ЕАО такая динамика означает риск расширения зон затопления. Дополнительный подъем воды на 20 см может привести к подтоплению новых территорий, которые до этого оставались сухими.
Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.