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Старые лампы окончательно изжили себя: во Владивостоке заменят освещение на десяти ключевых маршрутах

Россия » Дальний Восток » Владивосток

Владивосток избавляется от старой электросети и переходит на светодиодное освещение. Муниципальное предприятие Владсвет приступает к замене столбов и проводов на ключевых магистралях города. Рабочие уберут висящие кабели под землю и установят фонари, которые потребляют меньше энергии при большей яркости. Обновление затронет не только центральные проспекты, но и отдаленные жилые кварталы.

Работы на уличной лампе
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Работы на уличной лампе

Свет вернется на улицы

Ремонтные бригады заходят на десять крупных объектов дорожной сети. Главная цель — убрать ветхую проводку, которая часто становилась причиной замыканий при сильном ветре. Вместо алюминиевых проводов специалисты монтируют современные изолированные линии. Проект охватывает участки с самым плотным потоком машин и пешеходов, где видимость напрямую влияет на аварийность.

"Обновление уличных сетей позволяет снизить нагрузку на городскую казну за счет экономии электричества. Мы видим, как модернизация инфраструктуры сразу тянет за собой рост инвестиционной привлекательности районов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Где станет светлее

Список адресов включает Сахалинскую, Некрасовскую, Луговую и проспект 100-летия Владивостока. Фонари заменят на Жигура, Баляева, Свердлова и Черемуховой. Отдельное внимание уделят мемориалу Боевая слава Тихоокеанского флота. Там не только обновят опоры, но и настроят декоративную подсветку памятных объектов.

Техника и монтажники будут работать до конца лета. По словам главного инженера Владсвета Дмитрия Макеева, все основные операции завершат до сентября. Новые светильники настроены так, чтобы не слепить водителей, но при этом четко подсвечивать края проезжей части и тротуары.

"Старые ртутные лампы давно выработали ресурс и просто грели воздух. Современные светодиоды служат в разы дольше, что сокращает расходы на постоянные выезды ремонтных бригад", — отметил эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Безопасность и надежность конструкций

Новые опоры освещения устойчивы к коррозии и морскому воздуху Владивостока. Стальные конструкции проходят антикоррозийную обработку, что продлевает их жизнь на десятилетия. В комплекте идут современные крепления, которые исключают раскачивание плафонов во время штормовых предупреждений.

"Качественный свет в жилых зонах — это база для создания комфортной среды. Когда улицы залиты ровным светом, исчезают слепые зоны, а общественные пространства становятся доступными для прогулок в любое время суток", — подчеркнула специалист по благоустройству Ольга Морозова.

Объект модернизации Характер изменений
Кабельные линии Ликвидация старых сетей, монтаж новых
Опоры освещения Замена на стальные столбы с защитой
Лампы Установка энергоэффективных светодиодов

Ответы на популярные вопросы

Когда закончатся работы?

Основной этап модернизации на указанных десяти улицах планируют завершить к 31 августа.

Мешает ли ремонт проезду?

Бригады работают точечно, полное перекрытие дорог для замены фонарных столбов не требуется.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ Евгений Блех, специалист по благоустройству Ольга Морозова
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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