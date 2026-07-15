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Ситуация с топливом в Пскове вышла из-под контроля: новые нормы заправки не решили проблему

Россия » Северо-Запад » Псков

В Псковской области увеличили лимиты на продажу бензина. Теперь водители могут заправить до 30 литров в одни руки на заправках "Лукойла", "Роснефти", "Татнефти" и "Сургутнефтегаза", сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Заправочный пистолет в баке
Фото: https://unsplash.com by engin akyurt is licensed under Free
Заправочный пистолет в баке

Несмотря на новые нормы, дефицит топлива сохраняется. Особенно остро ситуация обстоит с 95-м бензином: он исчез из многих районов, а в Пскове запасы быстро сокращаются. С 92-м бензином положение лучше, но в некоторых муниципалитетах заправки пустеют за несколько часов. Например, в Палкино и Красногородске топливо закончилось к 9 утра.

"В настоящий момент работаем над увеличением поставок 95-го бензина еще с одной компанией", — пояснил Михаил Ведерников.

Представители топливных компаний заявляют, что отгружают бензин ежедневно, но спрос превышает объемы поставок. Для облегчения доступа к топливу сеть АЗС "Лукойл" отменяет технологические перерывы в работе.

Параметр Статус в регионе
Лимит отпуска топлива до 30 литров в одни руки
Бензин АИ-95 острый дефицит в районах и Пскове
Бензин АИ-92 быстро разбирают (особенно в Палкино и Красногородске)

Ранее, 14 июля, в регионе изменили порядок продажи автомобильного топлива на АЗС.

Для обычного водителя или перевозчика эти меры означают, что заправиться на полный бак все еще сложно, но возможность взять 30 литров за раз снижает количество поездок между заправками. Однако в удаленных районах области риск остаться без топлива в начале рабочего дня остается высоким.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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