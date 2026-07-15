Деньги ушли в никуда: Брянский автозавод лишился миллионов из-за провала с госзаказом

Брянский автомобильный завод (БАЗ) вернет государству почти 71 миллион рублей. Арбитражный суд Брянской области обязал предприятие выплатить средства в пользу Минпромторга России.
Деньги завод получил из федерального бюджета на разработку специальной техники. Проект предполагал создание стартового пожарно-спасательного автомобиля для аэропортов. Машина должна была обладать повышенной скоростью и системой тушения огня по стандартам ИКАО.
Минпромторг подал иск, когда стало ясно, что завод не выполнил условия договора. В суде ведомство указало: по всем ключевым показателям результат оказался нулевым. В итоге министерство потребовало вернуть всю сумму субсидии и выплатить штраф почти в 40 миллионов рублей.
Юристы БАЗ удалось оспорить размер неустойки. Суд сослался на принцип соразмерности и сократил штраф почти в 40 раз — с 39,8 миллиона до одного миллиона рублей.
|Статья выплаты
|Сумма (рублей)
|Возврат субсидии
|69 740 704
|Штраф (после снижения)
|1 000 000
|Итого к выплате
|70 740 704
Для рабочих и инженерного состава завода такие финансовые потери могут означать пересмотр планов по развитию новых линеек техники, так как средства теперь придется изымать из оборотного капитала предприятия.
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