Бойцы вернутся к земле: созданы условия для масштабного старта в сельском хозяйстве

Участники специальной военной операции на Камчатке могут получить гранты на запуск или расширение своего фермерского хозяйства. Прием заявок продлится до 16 августа.

Фото: Pravda.Ru by Иван Ковалев is licensed under Все права защищены Портрет бордер-колли с внимательным взглядом на фермерском фоне

Деньги можно направить на покупку сельхозтехники, строительство новых зданий или ремонт старых объектов. Также средства выделяют на закупку продукции и другие расходы, которые помогут развить агробизнес.

На что можно потратить грант Примеры расходов Техника и оборудование Покупка тракторов, спецтехники, инструментов Инфраструктура Строительство складов, коровников, реконструкция цехов Оборотные средства Закупка сельхозпродукции и материалов

Чтобы получить поддержку, нужно подать заявление в местную администрацию по месту жительства. К документам прикладывают подтверждение статуса участника СВО и описание проекта с расчетами.

Подробности и формы документов доступны на официальном сайте Камчатского края или в муниципальных органах управления.

Экспертная проверка: аграрный эксперт, специалист по сельскому хозяйству аграрный эксперт, специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов