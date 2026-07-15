Бойцы вернутся к земле: созданы условия для масштабного старта в сельском хозяйстве

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Россия » Дальний Восток » Петропавловск

Участники специальной военной операции на Камчатке могут получить гранты на запуск или расширение своего фермерского хозяйства. Прием заявок продлится до 16 августа.

Портрет бордер-колли с внимательным взглядом на фермерском фоне
Фото: Pravda.Ru by Иван Ковалев is licensed under Все права защищены
Портрет бордер-колли с внимательным взглядом на фермерском фоне

Деньги можно направить на покупку сельхозтехники, строительство новых зданий или ремонт старых объектов. Также средства выделяют на закупку продукции и другие расходы, которые помогут развить агробизнес.

На что можно потратить грант Примеры расходов
Техника и оборудование Покупка тракторов, спецтехники, инструментов
Инфраструктура Строительство складов, коровников, реконструкция цехов
Оборотные средства Закупка сельхозпродукции и материалов

Чтобы получить поддержку, нужно подать заявление в местную администрацию по месту жительства. К документам прикладывают подтверждение статуса участника СВО и описание проекта с расчетами.

Подробности и формы документов доступны на официальном сайте Камчатского края или в муниципальных органах управления.

Экспертная проверка: аграрный эксперт, специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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