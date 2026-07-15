Бойцы вернутся к земле: созданы условия для масштабного старта в сельском хозяйстве

Участники специальной военной операции на Камчатке могут получить гранты на запуск или расширение своего фермерского хозяйства. Прием заявок продлится до 16 августа.
Деньги можно направить на покупку сельхозтехники, строительство новых зданий или ремонт старых объектов. Также средства выделяют на закупку продукции и другие расходы, которые помогут развить агробизнес.
|На что можно потратить грант
|Примеры расходов
|Техника и оборудование
|Покупка тракторов, спецтехники, инструментов
|Инфраструктура
|Строительство складов, коровников, реконструкция цехов
|Оборотные средства
|Закупка сельхозпродукции и материалов
Чтобы получить поддержку, нужно подать заявление в местную администрацию по месту жительства. К документам прикладывают подтверждение статуса участника СВО и описание проекта с расчетами.
Подробности и формы документов доступны на официальном сайте Камчатского края или в муниципальных органах управления.
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