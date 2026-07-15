Земля буквально отравлена: результаты проб на Сахалине предрешили судьбу многих сельхозугодий

На Сахалине проверили 48 образцов сельскохозяйственных почв на загрязнение и плодородие. Исследования проводил филиал ФГБУ "АПК НАЦРЫБА", а пробы отобрали инспекторы Приморского межрегионального управления Россельхознадзора. В итоге в 13 случаях показатели оказались выше нормы.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Остров Сахалин

Специалисты разделили проверку на два блока: техногенное загрязнение и агрохимический состав. В первой группе из 20 проб 6 оказались загрязнены. В почве нашли нефтепродукты, бактерии и тяжелые металлы, концентрация которых превысила допустимый уровень.

Вторую часть исследований посвятили плодородию. Эксперты изучили содержание гумуса, фосфора, калия и уровень кислотности (pH) в 28 образцах. Здесь зафиксировали 7 нарушений: почва не соответствует нормативам по количеству органических веществ и подвижных элементов питания.

"Состояние почв напрямую влияет на рентабельность сельского хозяйства в регионе. Для Сахалина, где подходящих пахотных земель немного, любое техногенное загрязнение или потеря гумуса сокращает эффективную площадь посевов. Если почва заражена нефтепродуктами или тяжелыми металлами, она выбывает из оборота до завершения рекультивации, что требует дополнительных затрат и времени", — региональный экономист Валерий Козлов

Вид исследования Количество проб Выявлено нарушений Техногенное загрязнение 20 6 Агрохимические показатели 28 7

Данные об отклонениях передали в Россельхознадзор. Ведомство решит, какие меры принять в отношении владельцев этих земель.

Проблемы с качеством сельхозактивов на острове затронули и кормовую базу. Ранее в семи партиях кормов для животных обнаружили 22 нарушения. Проверку прошли более 23 тысяч тонн продукции, несоответствия нашли в мясокостной муке и комбикорме для свиней.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов