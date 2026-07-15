Земля вздрогнула спустя 600 лет: аномальный выброс синего газа изменил обстановку в небе над Камчаткой

Вулкан Крашенинникова на Камчатке продолжает извергаться спустя почти год. Из кратера поднимается газ необычного синеватого оттенка.
Обычно вулканическая активность сопровождается выбросами белого пара или темно-серого пепла. Синий цвет газа объясняют его химическим составом и магматическим происхождением. По словам Ольги Гириной, руководителя Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), такой газ выжимает лаву из кратера. В его состав входят элементы почти из всей таблицы Менделеева. Соединение токсично для людей, но играет важную роль в природных процессах.
Пробуждение вулкана произошло в августе прошлого года. Это случилось впервые за 600 лет. Триггером послужило мощное землетрясение, зафиксированное 30 июля.
|Этап активности
|Событие
|30 июля (прошлого года)
|Мощное землетрясение
|Август (прошлого года)
|Начало извержения спустя 600 лет молчания
|Ноябрь (прошлого года)
|Выход лавы на восточный склон, пепловый шлейф до 40 км
|Май 2024 года
|Присвоение желтого кода авиационной опасности
"Это магматический газ, который выжимает лаву из кратера. Цвет ему придаёт химический состав – в нём присутствуют разные элементы, почти вся таблица Менделеева", — пояснила руководитель KVERT Ольга Гирина.
Специфика извержения влияет на безопасность полетов в регионе. Желтый код авиационной опасности означает, что вулкан активен и может создать помехи для авиации, что требует повышенного внимания диспетчеров и экипажей при пролете над территорией.
Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.