Земля вздрогнула спустя 600 лет: аномальный выброс синего газа изменил обстановку в небе над Камчаткой

Вулкан Крашенинникова на Камчатке продолжает извергаться спустя почти год. Из кратера поднимается газ необычного синеватого оттенка.

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Обычно вулканическая активность сопровождается выбросами белого пара или темно-серого пепла. Синий цвет газа объясняют его химическим составом и магматическим происхождением. По словам Ольги Гириной, руководителя Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), такой газ выжимает лаву из кратера. В его состав входят элементы почти из всей таблицы Менделеева. Соединение токсично для людей, но играет важную роль в природных процессах.

Пробуждение вулкана произошло в августе прошлого года. Это случилось впервые за 600 лет. Триггером послужило мощное землетрясение, зафиксированное 30 июля.

Этап активности Событие 30 июля (прошлого года) Мощное землетрясение Август (прошлого года) Начало извержения спустя 600 лет молчания Ноябрь (прошлого года) Выход лавы на восточный склон, пепловый шлейф до 40 км Май 2024 года Присвоение желтого кода авиационной опасности

"Это магматический газ, который выжимает лаву из кратера. Цвет ему придаёт химический состав – в нём присутствуют разные элементы, почти вся таблица Менделеева", — пояснила руководитель KVERT Ольга Гирина.

Специфика извержения влияет на безопасность полетов в регионе. Желтый код авиационной опасности означает, что вулкан активен и может создать помехи для авиации, что требует повышенного внимания диспетчеров и экипажей при пролете над территорией.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова