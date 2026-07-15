Пожилым людям станет намного легче: в Мильковском округе внедрили новый стандарт диагностики

Пациенты Мильковского округа теперь могут пройти эндоскопию желудочно-кишечного тракта, не выезжая за пределы своего района. В местной районной больнице открыли кабинет функциональной диагностики с новым оборудованием.

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы by Фото: Максим Мишин, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ эндоскопия

Раньше для такого обследования жителям приходилось тратить время и деньги на поездки в соседние муниципалитеты. Теперь диагностику проводят на месте. Это особенно упрощает жизнь пожилым людям и тем, кому трудно передвигаться на дальние расстояния.

Новый аппарат позволяет врачам обследовать пациентов в привычной для них среде, что сокращает время ожидания процедуры и ускоряет постановку диагноза.

Развертывание узкопрофильного медицинского оборудования в районных центрах напрямую влияет на качество жизни в удаленных точках. Когда диагностика становится доступной в шаговой доступности, люди перестают откладывать визиты к врачу из-за сложности логистики, что позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова