Граница работает на пределе: тысячи тонн древесины пересекли рубеж с Китаем в рекордные сроки

Амурская область с начала года отправила в Китай свыше 100 тысяч кубометров круглого леса и пиломатериалов. Всего через границу прошло 1300 партий груза, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Фото: https://unsplash.com by Sarah Worth is licensed under Free Деревянные доски

Основную часть экспорта составил пиловочник — его объем достиг 60 058 кубометров. Остальные 40 485 кубометров пришлись на пиломатериалы.

Категория леса Объем (куб. м) Пиловочник 60 058 Пиломатериалы 40 485 Итого 100 543

Перед отправкой все партии прошли лабораторные исследования, обеззараживание и стандартный санитарный контроль. Специалисты оформили на весь объем необходимые фитосанитарные документы, чтобы исключить перенос вредителей и болезней растений через границу.

Для Амурской области экспорт леса в КНР остается одним из ключевых направлений торговли. С учетом географической близости и развитой сухопутной логистики, китайский рынок является основным потребителем региональной древесины.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов