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Граница работает на пределе: тысячи тонн древесины пересекли рубеж с Китаем в рекордные сроки

Россия » Дальний Восток » Благовещенск

Амурская область с начала года отправила в Китай свыше 100 тысяч кубометров круглого леса и пиломатериалов. Всего через границу прошло 1300 партий груза, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Деревянные доски
Фото: https://unsplash.com by Sarah Worth is licensed under Free
Деревянные доски

Основную часть экспорта составил пиловочник — его объем достиг 60 058 кубометров. Остальные 40 485 кубометров пришлись на пиломатериалы.

Категория леса Объем (куб. м)
Пиловочник 60 058
Пиломатериалы 40 485
Итого 100 543

Перед отправкой все партии прошли лабораторные исследования, обеззараживание и стандартный санитарный контроль. Специалисты оформили на весь объем необходимые фитосанитарные документы, чтобы исключить перенос вредителей и болезней растений через границу.

Для Амурской области экспорт леса в КНР остается одним из ключевых направлений торговли. С учетом географической близости и развитой сухопутной логистики, китайский рынок является основным потребителем региональной древесины.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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