Амурская область с начала года отправила в Китай свыше 100 тысяч кубометров круглого леса и пиломатериалов. Всего через границу прошло 1300 партий груза, сообщает региональное управление Россельхознадзора.
Основную часть экспорта составил пиловочник — его объем достиг 60 058 кубометров. Остальные 40 485 кубометров пришлись на пиломатериалы.
|Категория леса
|Объем (куб. м)
|Пиловочник
|60 058
|Пиломатериалы
|40 485
|Итого
|100 543
Перед отправкой все партии прошли лабораторные исследования, обеззараживание и стандартный санитарный контроль. Специалисты оформили на весь объем необходимые фитосанитарные документы, чтобы исключить перенос вредителей и болезней растений через границу.
Для Амурской области экспорт леса в КНР остается одним из ключевых направлений торговли. С учетом географической близости и развитой сухопутной логистики, китайский рынок является основным потребителем региональной древесины.
Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.