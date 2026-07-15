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Стройка с нуля стала роскошью: ипотечные заемщики в России выбрали иной путь обновления жилья

Россия » Дальний Восток » Владивосток

Россияне стали реже строить частные дома с нуля, предпочитая покупать готовое жилье. По данным ВТБ, за первую половину года количество ипотечных кредитов на готовые дома достигло 2,3 тысячи. Это в пять раз превышает число займов на новое строительство.

Девушка получает налоговый вычет за ипотеку
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Девушка получает налоговый вычет за ипотеку

Доля готовых объектов в сделках с загородной недвижимостью выросла до 83%. Заметный скачок произошел на вторичном рынке: доля таких сделок подпрыгнула с 15% до 46% по сравнению с прошлым годом.

Показатель Значение
Доля готовых домов в сделках 83%
Доля вторичного рынка 46%
Средний кредит на готовый дом 4,7 млн рублей

Спрос рос весь период, а пик активности пришелся на март. В этот месяц число сделок увеличилось почти на 40% к февралю — результат перезапуска рыночной ипотеки в этом сегменте.

"Рынок ипотеки на загородную недвижимость восстанавливается в 1,5 раза быстрее многоквартирного. Снижение ставок вернуло клиентов, которые долго ждали. Теперь они активны даже вне сезона, а спрос смещается в сторону программ без господдержки", — пояснил старший вице-президент, директор департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Чтобы снизить риски при кредитовании ИЖС, банки начали чаще применять счета эскроу не только в госпрограммах, но и при выдаче рыночной ипотеки.

Экспертная проверка: региональный экономист, аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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