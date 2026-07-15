Стройка с нуля стала роскошью: ипотечные заемщики в России выбрали иной путь обновления жилья

Россияне стали реже строить частные дома с нуля, предпочитая покупать готовое жилье. По данным ВТБ, за первую половину года количество ипотечных кредитов на готовые дома достигло 2,3 тысячи. Это в пять раз превышает число займов на новое строительство.
Доля готовых объектов в сделках с загородной недвижимостью выросла до 83%. Заметный скачок произошел на вторичном рынке: доля таких сделок подпрыгнула с 15% до 46% по сравнению с прошлым годом.
|Показатель
|Значение
|Доля готовых домов в сделках
|83%
|Доля вторичного рынка
|46%
|Средний кредит на готовый дом
|4,7 млн рублей
Спрос рос весь период, а пик активности пришелся на март. В этот месяц число сделок увеличилось почти на 40% к февралю — результат перезапуска рыночной ипотеки в этом сегменте.
"Рынок ипотеки на загородную недвижимость восстанавливается в 1,5 раза быстрее многоквартирного. Снижение ставок вернуло клиентов, которые долго ждали. Теперь они активны даже вне сезона, а спрос смещается в сторону программ без господдержки", — пояснил старший вице-президент, директор департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.
Чтобы снизить риски при кредитовании ИЖС, банки начали чаще применять счета эскроу не только в госпрограммах, но и при выдаче рыночной ипотеки.
Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.