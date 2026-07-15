Природа вышла из берегов: затяжные ливни в Челябинской области создали критическую нагрузку на ГТС

На Шершневском водохранилище увеличили сброс воды из-за затяжных дождей и высокого притока из Аргазинского водохранилища. В Челябинской области зафиксирован рост уровня воды в большинстве крупных водоемов и прудов.
С утра 15 июля объем сброса вырос до 55 кубометров в секунду. К концу дня его планируют поднять до 60 кубометров. Эти меры нужны, чтобы отрегулировать уровень воды в водохранилище и в русле реки Миасс.
"Возможны непродолжительные переливы реки Миасс по руслу", — сообщили в региональном министерстве экологии.
Шершневская ГТС работает штатно, специалисты замеряют уровень воды каждые два часа. Власти предупреждают: если ситуация ухудшится, объемы сброса вырастут снова — это необходимо для безопасности людей и целостности самих гидротехнических сооружений.
По данным Нижне-Обского бассейнового водного управления, подъем воды отмечен в следующих объектах:
|Тип объекта
|Название
|Водохранилища
|Шершневское, Аргазинское, Кыштымское, Долгобродское, Верхнеуфалейское, Нижнеуфалейское, Зюраткульское
|Пруды
|Миасский городской, Поликарповский
Накануне руководство региона поручило главам муниципалитетов усилить надзор за состоянием всех ГТС в области из-за обильных осадков.
Специалисты следят за динамикой притока воды. Основной риск сейчас связан с переполнением русла Миасса, что может привести к локальным подтоплениям прибрежных территорий.
Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.