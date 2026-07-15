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Природа вышла из берегов: затяжные ливни в Челябинской области создали критическую нагрузку на ГТС

Россия » Урал » Челябинск

На Шершневском водохранилище увеличили сброс воды из-за затяжных дождей и высокого притока из Аргазинского водохранилища. В Челябинской области зафиксирован рост уровня воды в большинстве крупных водоемов и прудов.

Река Миасс, июль 2009 - panoramio
Фото: commons.wikimedia.org by Сташик, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Река Миасс, июль 2009 - panoramio

С утра 15 июля объем сброса вырос до 55 кубометров в секунду. К концу дня его планируют поднять до 60 кубометров. Эти меры нужны, чтобы отрегулировать уровень воды в водохранилище и в русле реки Миасс.

"Возможны непродолжительные переливы реки Миасс по руслу", — сообщили в региональном министерстве экологии.

Ситуация в регионе

Шершневская ГТС работает штатно, специалисты замеряют уровень воды каждые два часа. Власти предупреждают: если ситуация ухудшится, объемы сброса вырастут снова — это необходимо для безопасности людей и целостности самих гидротехнических сооружений.

По данным Нижне-Обского бассейнового водного управления, подъем воды отмечен в следующих объектах:

Тип объекта Название
Водохранилища Шершневское, Аргазинское, Кыштымское, Долгобродское, Верхнеуфалейское, Нижнеуфалейское, Зюраткульское
Пруды Миасский городской, Поликарповский

Накануне руководство региона поручило главам муниципалитетов усилить надзор за состоянием всех ГТС в области из-за обильных осадков.

Специалисты следят за динамикой притока воды. Основной риск сейчас связан с переполнением русла Миасса, что может привести к локальным подтоплениям прибрежных территорий.

Экспертная проверка: эколог, специалист по природопользованию Игорь Степанов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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