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Жить теперь станет проще: в Биробиджане ускорили темпы создания доступного жилья для людей

Россия » Дальний Восток » Биробиджан

В Биробиджане строят арендные дома для бюджетников и молодых семей с опережением графика. Ход работ проверили полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев и губернатор ЕАО Мария Костюк.

Строители на стройке
Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены
Строители на стройке

Проект нацелен на тех, кто работает в госучреждениях и нуждается в крыше над головой. Финансируют стройку из федерального и регионального бюджетов.

В самом Биробиджане планируют сдать 1030 жилых помещений. Сто квартир уже готовы, еще 300 передадут жильцам в следующем году.

Показатель Значение
Цель по жилью в Биробиджане 1030 помещений
Сдано в 2024 году 100 квартир
План на 2025 год 300 квартир
Общий план по ЕАО более 10 тысяч квартир

На текущий момент в области ввели 12 жилых объектов, пять из которых находятся в областном центре.

"Строительство арендных домов в Биробиджане ведется с опережением графика", — сообщили в Агентстве по развитию Еврейской автономной области.

Развитие фонда доступного жилья в удаленных регионах напрямую влияет на удержание кадров. Когда врачи, учителя и муниципальные служащие получают доступ к качественному жилью, снижается риск их оттока в более крупные центры.

Экспертная проверка: региональный экономист, аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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