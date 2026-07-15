Жить теперь станет проще: в Биробиджане ускорили темпы создания доступного жилья для людей

В Биробиджане строят арендные дома для бюджетников и молодых семей с опережением графика. Ход работ проверили полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев и губернатор ЕАО Мария Костюк.
Проект нацелен на тех, кто работает в госучреждениях и нуждается в крыше над головой. Финансируют стройку из федерального и регионального бюджетов.
В самом Биробиджане планируют сдать 1030 жилых помещений. Сто квартир уже готовы, еще 300 передадут жильцам в следующем году.
|Показатель
|Значение
|Цель по жилью в Биробиджане
|1030 помещений
|Сдано в 2024 году
|100 квартир
|План на 2025 год
|300 квартир
|Общий план по ЕАО
|более 10 тысяч квартир
На текущий момент в области ввели 12 жилых объектов, пять из которых находятся в областном центре.
"Строительство арендных домов в Биробиджане ведется с опережением графика", — сообщили в Агентстве по развитию Еврейской автономной области.
Развитие фонда доступного жилья в удаленных регионах напрямую влияет на удержание кадров. Когда врачи, учителя и муниципальные служащие получают доступ к качественному жилью, снижается риск их оттока в более крупные центры.
Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.