Ростовская область: определены сроки охоты на сурка, косулю, волков и шакалов

С 15 июля в Ростовской области открывается сезон охоты на сурка-байбака и взрослых самцов европейской косули. Сроки и доступные виды животных определены региональным календарем охотничьего сезона.

Фото: Own work by Anil Öztas wikidata:Q120083272, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ косуля

Охота на сурка-байбака будет доступна вплоть до 30 сентября 2026 года. Для тех, кто планирует добычу косули, временное окно гораздо уже: сезон на самцов этого вида продлится всего месяц — с 15 июля по 15 августа.

Позже, 1 августа, список разрешенных к добыче животных пополнится хищниками. В регионе начнется отстрел волков и шакалов. Этот период затянется до весны следующего года — до 31 марта 2027 года.

Вид животного Сроки охоты Сурок-байбак 15 июля — 30 сентября 2026 г. Европейская косуля (взрослые самцы) 15 июля — 15 августа Волк, шакал 1 августа — 31 марта 2027 г.

Регулирование сроков охоты позволяет сохранить популяцию животных в области и избежать чрезмерного давления на лесные и степные экосистемы региона.