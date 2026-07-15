Ростовская область: определены сроки охоты на сурка, косулю, волков и шакалов

С 15 июля в Ростовской области открывается сезон охоты на сурка-байбака и взрослых самцов европейской косули. Сроки и доступные виды животных определены региональным календарем охотничьего сезона.
Охота на сурка-байбака будет доступна вплоть до 30 сентября 2026 года. Для тех, кто планирует добычу косули, временное окно гораздо уже: сезон на самцов этого вида продлится всего месяц — с 15 июля по 15 августа.
Позже, 1 августа, список разрешенных к добыче животных пополнится хищниками. В регионе начнется отстрел волков и шакалов. Этот период затянется до весны следующего года — до 31 марта 2027 года.
|Вид животного
|Сроки охоты
|Сурок-байбак
|15 июля — 30 сентября 2026 г.
|Европейская косуля (взрослые самцы)
|15 июля — 15 августа
|Волк, шакал
|1 августа — 31 марта 2027 г.
Регулирование сроков охоты позволяет сохранить популяцию животных в области и избежать чрезмерного давления на лесные и степные экосистемы региона.
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