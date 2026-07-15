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Богатства Курильских островов вышли на новый уровень: запуск производства обеспечит рынок до 2029 года

Россия » Дальний Восток » Южно-Сахалинск

На острове Кунашир появится завод по розливу бутилированной минеральной воды. Компания "Курильские источники" получила статус резидента преференциального режима на Курильских островах (КОРФ) и планирует запустить производство в селе Дубовое.

Крупный план: вода в бутылке для питья
Фото: https://unsplash.com by Serenity Mitchell is licensed under Free
Крупный план: вода в бутылке для питья

Инвестор вложит в проект 50 млн рублей. Первые партии воды планируют выпустить в 2029 году. Предприятие арендует помещение на базе существующих скважин и установит там линию розлива.

Продукт пойдет в торговые сети, гостиницы и рестораны России, а также на экспорт. По мнению руководства компании, местная вода подходит для сегмента высокой кухни и заваривания дорогих сортов чая и кофе.

"Кунашир богат источниками воды непревзойденной чистоты и уникальных свойств. Мы обнаружили, что курильская вода по своему составу и вкусу идеально подходит для сопровождения блюд высокой кухни, фудпейринга, а также заваривания изысканных сортов чая и кофе", — сообщил генеральный директор АО "Курильские источники" Александр Аладин.

Проект нацелен на рост несырьевого экспорта региона. Благодаря статусу резидента КОРФ компания получает налоговые льготы на 20 лет. Это включает нулевые ставки по налогу на прибыль и имущество, пониженные страховые взносы и режим свободной таможенной зоны.

Стать резидентом КОРФ может любая компания, зарегистрированная на Курильских островах. Для этого нужно отправить уведомление в ФНС в течение месяца.

Показатель КОРФ Значение
Количество компаний-резидентов 69
Общий объем инвестиций 18,9 млрд рублей
Прогноз по рабочим местам 1,8 тыс. человек
Количество запущенных предприятий 9

"Проект поможет увеличить объем несырьевого экспорта и поддержит развитие пищевой промышленности", — отметил директор департамента сопровождения специальных административных районов Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Павел Шейка.

Экспертная проверка: региональный экономист, аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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