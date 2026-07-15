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Безопасность морепродуктов под вопросом: проверка воды на Кунашире определит реальное состояние среды

Россия » Дальний Восток » Южно-Сахалинск

Ученые Сахалинского государственного университета выехали на остров Кунашир для проверки радиационного фона. Специалисты изучат морскую воду и донные отложения, чтобы понять, как техногенные факторы влияют на экосистему Охотского моря.

The Full Moon on Sea of Okhotsk (オホーツク海での十五夜月) - panoramio
Фото: commons.wikimedia.org by Benford Choi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
The Full Moon on Sea of Okhotsk (オホーツク海での十五夜月) - panoramio

Исследованием займутся заведующий лабораторией радиоэкологического мониторинга и охраны арктических экосистем Эдуард Токарь и научный сотрудник Анна Мацкевич. Поездка рассчитана на десять дней.

Сбор проб в районе Курильских островов станет частью многолетнего мониторинга. В этот раз СахГУ работает вместе с коллегами из МГУ имени М. В. Ломоносова и зарубежными специалистами.

Данные экспедиции позволят оценить чистоту морской среды и зафиксировать любые отклонения в радиоэкологическом состоянии региона.

Радиоэкологический мониторинг в акватории Курильских островов имеет стратегическое значение. Охотское море — это замкнутая система, где любые техногенные выбросы могут накапливаться в донных отложениях и передаваться по пищевой цепочке от планктона к рыбе и морепродуктам. Регулярный забор проб позволяет вовремя заметить изменения в составе воды и почвы, что критически важно для безопасности рыболовства и экологии региона в целом.

Экспертная проверка: эколог, специалист по природопользованию Игорь Степанов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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