Ученые Сахалинского государственного университета выехали на остров Кунашир для проверки радиационного фона. Специалисты изучат морскую воду и донные отложения, чтобы понять, как техногенные факторы влияют на экосистему Охотского моря.
Исследованием займутся заведующий лабораторией радиоэкологического мониторинга и охраны арктических экосистем Эдуард Токарь и научный сотрудник Анна Мацкевич. Поездка рассчитана на десять дней.
Сбор проб в районе Курильских островов станет частью многолетнего мониторинга. В этот раз СахГУ работает вместе с коллегами из МГУ имени М. В. Ломоносова и зарубежными специалистами.
Данные экспедиции позволят оценить чистоту морской среды и зафиксировать любые отклонения в радиоэкологическом состоянии региона.
Радиоэкологический мониторинг в акватории Курильских островов имеет стратегическое значение. Охотское море — это замкнутая система, где любые техногенные выбросы могут накапливаться в донных отложениях и передаваться по пищевой цепочке от планктона к рыбе и морепродуктам. Регулярный забор проб позволяет вовремя заметить изменения в составе воды и почвы, что критически важно для безопасности рыболовства и экологии региона в целом.
Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.