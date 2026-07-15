Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Больше не придется скитаться: в Брянской области создали условия, которые подарят новый старт
Бойцы вернулись в тыл совершенно иными: новая стратегия Якутии перестроила систему управления регионом
Ставрополь подарил радость добрых дел: помощь получили 27 нуждающихся семей
Мир рухнул в одночасье: общие правила выживания при потере контроля над ситуацией
Археологи в Мюнстере обнаружили в средневековом туалете кожаный восковой блокнот XIII века
Безопасность морепродуктов под вопросом: проверка воды на Кунашире определит реальное состояние среды
Семьи больше не останутся одни: в Амурской области развернули сеть тотальной помощи
Анализ данных 20 тысяч игроков NFL подтвердил влияние повторяющихся травм головы на смертность
Заправки наконец-то разгрузились: в тринадцати регионах России наступил долгожданный перелом

Мэрия потребовала убрать лишнее: облик будущего роддома в Благовещенске вынудили серьезно переделать

Россия » Дальний Восток » Благовещенск

В Благовещенске определились с внешним видом нового родильного дома и поликлиники. Мэрия согласовала архитектурно-градостроительный облик здания, который подготовил застройщик.

Новорожденный
Фото: freepik.com is licensed under Free More Info
Новорожденный

Медучреждение возведут в районе улиц Загородной и Октябрьской. Под застройку выделили участок площадью более 9 тысяч квадратных метров. Само здание станет восьмиэтажным, его общая площадь достигнет почти 27 тысяч "квадратов".

Параметр Характеристика
Вместимость роддома 150 мест
Пропускная способность поликлиники 380 посещений в смену
Высотность здания 8 этажей

За строительство отвечает ГБУ АО "Строитель", проектированием занимается ЗАО "ПРОЕКТИНВЕСТ". В мэрии попросили застройщика упростить фасад: сделать цветовую композицию менее дробной и использовать сдержанные натуральные оттенки. В проекте также предусмотрели архитектурную подсветку.

Подготовительный этап должны завершить до конца текущего года.

Новый медицинский комплекс позволит разгрузить существующую инфраструктуру города и сократить очереди в поликлинику, что особенно важно для жителей отдаленных районов Благовещенска, где доступ к качественной первичной помощи часто зависит от транспортной логистики.

Строительство многофункциональных медицинских центров в крупных городах Дальнего Востока позволяет оптимизировать маршруты пациентов. Объединение роддома и поликлиники в одном восьмиэтажном здании экономит городское пространство и упрощает логистику для семей с детьми, которым не придется перемещаться между разными точками города для получения базовых медицинских услуг.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Сейчас читают
Молоко в омлете больше не нужно: две простые добавки меняют вкус и текстуру блюда
Еда и рецепты
Молоко в омлете больше не нужно: две простые добавки меняют вкус и текстуру блюда
Смены покидали цеха в знак протеста: в ситуацию на заводе Владимирский стандарт вмешалась прокуратура
Владимирская область
Смены покидали цеха в знак протеста: в ситуацию на заводе Владимирский стандарт вмешалась прокуратура
Прогулки станут роскошью: в Калининграде ограничили доступ в главные парки города
Калининградская область
Прогулки станут роскошью: в Калининграде ограничили доступ в главные парки города
Популярное
Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса

Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.

Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Мечты разбились о суровую реальность: владельцы в РФ массово избавляются от новых Chery и Haval
Последний нефтяной щит Америки рухнул: Трамп оказался перед мировым энергетическим штормом
Секретный план Макрона: коалиция на границах Украины готова к действиям Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Запад уверовал в безнаказанность: заводы для ВСУ могут лишиться привычной неприкосновенности
Забытая яма в Якутске: как русские доказали то, во что не верила вся Европа
Миллионы баррелей в ловушке: российский танкерный флот замер в ожидании фатального решения
Миллионы баррелей в ловушке: российский танкерный флот замер в ожидании фатального решения
Последние материалы
Больше не придется скитаться: в Брянской области создали условия, которые подарят новый старт
Бойцы вернулись в тыл совершенно иными: новая стратегия Якутии перестроила систему управления регионом
Ставрополь подарил радость добрых дел: помощь получили 27 нуждающихся семей
Мир рухнул в одночасье: общие правила выживания при потере контроля над ситуацией
Археологи в Мюнстере обнаружили в средневековом туалете кожаный восковой блокнот XIII века
Безопасность морепродуктов под вопросом: проверка воды на Кунашире определит реальное состояние среды
Мэрия потребовала убрать лишнее: облик будущего роддома в Благовещенске вынудили серьезно переделать
Семьи больше не останутся одни: в Амурской области развернули сеть тотальной помощи
Анализ данных 20 тысяч игроков NFL подтвердил влияние повторяющихся травм головы на смертность
Заправки наконец-то разгрузились: в тринадцати регионах России наступил долгожданный перелом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.