Мэрия потребовала убрать лишнее: облик будущего роддома в Благовещенске вынудили серьезно переделать

В Благовещенске определились с внешним видом нового родильного дома и поликлиники. Мэрия согласовала архитектурно-градостроительный облик здания, который подготовил застройщик.

Фото: freepik.com is licensed under Free More Info Новорожденный

Медучреждение возведут в районе улиц Загородной и Октябрьской. Под застройку выделили участок площадью более 9 тысяч квадратных метров. Само здание станет восьмиэтажным, его общая площадь достигнет почти 27 тысяч "квадратов".

Параметр Характеристика Вместимость роддома 150 мест Пропускная способность поликлиники 380 посещений в смену Высотность здания 8 этажей

За строительство отвечает ГБУ АО "Строитель", проектированием занимается ЗАО "ПРОЕКТИНВЕСТ". В мэрии попросили застройщика упростить фасад: сделать цветовую композицию менее дробной и использовать сдержанные натуральные оттенки. В проекте также предусмотрели архитектурную подсветку.

Подготовительный этап должны завершить до конца текущего года.

Новый медицинский комплекс позволит разгрузить существующую инфраструктуру города и сократить очереди в поликлинику, что особенно важно для жителей отдаленных районов Благовещенска, где доступ к качественной первичной помощи часто зависит от транспортной логистики.

Строительство многофункциональных медицинских центров в крупных городах Дальнего Востока позволяет оптимизировать маршруты пациентов. Объединение роддома и поликлиники в одном восьмиэтажном здании экономит городское пространство и упрощает логистику для семей с детьми, которым не придется перемещаться между разными точками города для получения базовых медицинских услуг.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова