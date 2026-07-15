Мэрия потребовала убрать лишнее: облик будущего роддома в Благовещенске вынудили серьезно переделать

В Благовещенске определились с внешним видом нового родильного дома и поликлиники. Мэрия согласовала архитектурно-градостроительный облик здания, который подготовил застройщик.
Медучреждение возведут в районе улиц Загородной и Октябрьской. Под застройку выделили участок площадью более 9 тысяч квадратных метров. Само здание станет восьмиэтажным, его общая площадь достигнет почти 27 тысяч "квадратов".
|Параметр
|Характеристика
|Вместимость роддома
|150 мест
|Пропускная способность поликлиники
|380 посещений в смену
|Высотность здания
|8 этажей
За строительство отвечает ГБУ АО "Строитель", проектированием занимается ЗАО "ПРОЕКТИНВЕСТ". В мэрии попросили застройщика упростить фасад: сделать цветовую композицию менее дробной и использовать сдержанные натуральные оттенки. В проекте также предусмотрели архитектурную подсветку.
Подготовительный этап должны завершить до конца текущего года.
Новый медицинский комплекс позволит разгрузить существующую инфраструктуру города и сократить очереди в поликлинику, что особенно важно для жителей отдаленных районов Благовещенска, где доступ к качественной первичной помощи часто зависит от транспортной логистики.
Строительство многофункциональных медицинских центров в крупных городах Дальнего Востока позволяет оптимизировать маршруты пациентов. Объединение роддома и поликлиники в одном восьмиэтажном здании экономит городское пространство и упрощает логистику для семей с детьми, которым не придется перемещаться между разными точками города для получения базовых медицинских услуг.
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