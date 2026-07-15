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Семьи больше не останутся одни: в Амурской области развернули сеть тотальной помощи

Россия » Дальний Восток » Благовещенск

В Амурской области развивают демографический проект "СемьЯмильные шаги". Губернатор Василий Орлов на совещании обсудил с профильными ведомствами механизмы поддержки рождаемости и конкретные меры помощи семьям.

Женщина с ребенком
Фото: unsplash.com by Helena Lopes is licensed under Free to use under the Unsplash License
Женщина с ребенком

Статистика региона показывает разрыв в возрасте рождения детей: первого ребенка чаще всего заводят в 18-25 лет, второго — в 27-35 лет, а третьи и последующие дети появляются в семьях, где матери в возрасте от 30 до 37 лет.

Помощь будущим родителям

В Амурском перинатальном центре открыли Координационный центр сопровождения беременных женщин. Такие кабинеты планируют оборудовать в каждом муниципалитете области. Для женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, запустили программу индивидуального сопровождения, где объединили усилия врачей и соцзащиты.

Отдельное внимание уделили студенткам. В вузах региона создадут центры поддержки студенческих семей. Там помогут решить базовые проблемы: от получения выплат до поиска жилья и записи ребенка в детский сад.

Быт и логистика: прокат и няни

В рамках программы "Семейная поддержка — 360" развивают пункты проката детских товаров. Это позволяет семьям не тратиться на дорогостоящие вещи, которые нужны на короткий срок.

Категория вещей в прокате Примеры предметов
Транспорт Коляски (прогулочные, трансформеры, для новорожденных), автолюльки и автокресла
Уход и питание Пеленальные столики, стулья для кормления, ванны для купания
Развитие и контроль Манежи, ходунки, детские весы, шезлонги, видеоняни

Параллельно готовят запуск проекта "Социальные няни" и открытие групп кратковременного присмотра за детьми до семи лет. В таких группах будут работать психологи, логопеды и воспитатели. Услуга станет доступной для многодетных, студенческих семей и родителей детей-инвалидов.

Инфраструктура и цифровые сервисы

Регион расширяет сеть семейных многофункциональных центров (СМФЦ). Сейчас они работают в Благовещенске и Свободном, новый центр откроют в Тынде. Чтобы сервис был доступнее, в Благовещенске планируют открыть точку присутствия СМФЦ прямо в крупном торговом центре.

Для упрощения бюрократии запустили "Семейный калькулятор". После короткого опроса сервис выдает полный список выплат и льгот, которые полагаются семье в конкретной ситуации. С мая 2026 года сервис станет полноценно доступен амурчанам.

Также область внедряет корпоративный стандарт поддержки сотрудников. Более ста организаций уже подписали соглашения, которые позволяют работникам легче совмещать карьеру и воспитание детей.

"Многодетные семьи — это ценность. Государственная поддержка для них должна быть ощутимой и своевременной. Будем и дальше развивать меры, которые помогают многодетным родителям воспитывать детей. Также необходимо поддерживать желание стать родителями у молодых жителей области. Важно помочь им найти баланс между учебой или работой и семьей", — отметил губернатор Василий Орлов.

Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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