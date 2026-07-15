Слишком долго ждали развязки: во Владивостоке изменили схему проезда в районе Нефтеветки

Во Владивостоке строят альтернативный проезд в районе Нефтеветки, чтобы разгрузить проспект 100-летия Владивостока. Новая дорога соединит мыс Кунгасный и Моргородок.
Проект финансирует региональный бюджет при поддержке губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Сейчас рабочие реконструируют участок, который должен забрать часть транспортного потока с главной магистрали.
"Речь идет об участке дороги в районе Нефтеветки, соединяющем мыс Кунгасный и Моргородок", — сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.
Для города с его сложным рельефом и ограниченным количеством выездов из центра создание таких обходных путей критически важно. Любой затор на проспекте 100-летия Владивостока фактически парализует движение в нескольких районах, так как альтернативные маршруты часто проходят через узкие улицы или сопки.
Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.