Слишком долго ждали развязки: во Владивостоке изменили схему проезда в районе Нефтеветки

Во Владивостоке строят альтернативный проезд в районе Нефтеветки, чтобы разгрузить проспект 100-летия Владивостока. Новая дорога соединит мыс Кунгасный и Моргородок.

Фото: Евгений Савин Строительство дороги

Проект финансирует региональный бюджет при поддержке губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Сейчас рабочие реконструируют участок, который должен забрать часть транспортного потока с главной магистрали.

"Речь идет об участке дороги в районе Нефтеветки, соединяющем мыс Кунгасный и Моргородок", — сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.

Для города с его сложным рельефом и ограниченным количеством выездов из центра создание таких обходных путей критически важно. Любой затор на проспекте 100-летия Владивостока фактически парализует движение в нескольких районах, так как альтернативные маршруты часто проходят через узкие улицы или сопки.