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Слишком долго ждали развязки: во Владивостоке изменили схему проезда в районе Нефтеветки

Россия » Дальний Восток » Владивосток

Во Владивостоке строят альтернативный проезд в районе Нефтеветки, чтобы разгрузить проспект 100-летия Владивостока. Новая дорога соединит мыс Кунгасный и Моргородок.

Строительство дороги
Фото: Евгений Савин
Строительство дороги

Проект финансирует региональный бюджет при поддержке губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Сейчас рабочие реконструируют участок, который должен забрать часть транспортного потока с главной магистрали.

"Речь идет об участке дороги в районе Нефтеветки, соединяющем мыс Кунгасный и Моргородок", — сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.

Для города с его сложным рельефом и ограниченным количеством выездов из центра создание таких обходных путей критически важно. Любой затор на проспекте 100-летия Владивостока фактически парализует движение в нескольких районах, так как альтернативные маршруты часто проходят через узкие улицы или сопки.

Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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