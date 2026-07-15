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Город буквально скроет от глаз: густой туман в Южно-Сахалинске парализует видимость на дорогах

Россия » Дальний Восток » Южно-Сахалинск

В Южно-Сахалинске в четверг, 16 июля, ожидается резкая смена погоды: город накроют сильные дожди и густой туман.

Туман в городе
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Туман в городе

По данным регионального УГМС, основные осадки выпадут ночью. К дню дождь ослабнет, но влажность воздуха достигнет 97%, что создаст ощущение духоты даже при умеренной температуре.

Показатель Значение
Температура воздуха Ночью +18…+20, днем до +24°C
Скорость ветра 7-12 м/с (смена юго-восточного на западный)
Атмосферное давление 739 мм ртутного столба

Особую осторожность водителям и пешеходам стоит проявить в период с 11:00 до 17:00. В это время город погрузится в густой туман, который существенно ограничит видимость на дорогах.

Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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