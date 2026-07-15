Город буквально скроет от глаз: густой туман в Южно-Сахалинске парализует видимость на дорогах

В Южно-Сахалинске в четверг, 16 июля, ожидается резкая смена погоды: город накроют сильные дожди и густой туман.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Туман в городе

По данным регионального УГМС, основные осадки выпадут ночью. К дню дождь ослабнет, но влажность воздуха достигнет 97%, что создаст ощущение духоты даже при умеренной температуре.

Показатель Значение Температура воздуха Ночью +18…+20, днем до +24°C Скорость ветра 7-12 м/с (смена юго-восточного на западный) Атмосферное давление 739 мм ртутного столба

Особую осторожность водителям и пешеходам стоит проявить в период с 11:00 до 17:00. В это время город погрузится в густой туман, который существенно ограничит видимость на дорогах.