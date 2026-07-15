В Южно-Сахалинске в четверг, 16 июля, ожидается резкая смена погоды: город накроют сильные дожди и густой туман.
По данным регионального УГМС, основные осадки выпадут ночью. К дню дождь ослабнет, но влажность воздуха достигнет 97%, что создаст ощущение духоты даже при умеренной температуре.
|Показатель
|Значение
|Температура воздуха
|Ночью +18…+20, днем до +24°C
|Скорость ветра
|7-12 м/с (смена юго-восточного на западный)
|Атмосферное давление
|739 мм ртутного столба
Особую осторожность водителям и пешеходам стоит проявить в период с 11:00 до 17:00. В это время город погрузится в густой туман, который существенно ограничит видимость на дорогах.
Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.