Город превратился в зону риска: Пермь столкнулась с последствиями массового сбоя в организме

Более половины жителей Перми страдают от нехватки витамина D. По данным сети клиник "Лайт", дефицит обнаружили у 55,2% горожан, сдавших анализы за период с 2023 по 2026 год. Всего исследование прошли более 10 тысяч человек.
Ситуацию подтверждают и данные сети "Инвитро". Наиболее уязвимая группа — дети и подростки до 18 лет: здесь показатель нехватки витамина достигает 66%. Среди взрослых до 45 лет дефицит зафиксирован у 56,7% обследованных.
|Группа населения
|Процент дефицита
|Дети и подростки (до 18 лет)
|до 66%
|Взрослые (до 45 лет)
|56,7%
|Общий показатель по клинике "Лайт"
|55,2%
Приморский край находится в северных широтах, что создает высокие риски для здоровья. С октября по март ультрафиолетовое излучение, необходимое для синтеза витамина D в коже, практически не достигает поверхности земли.
"Уральское лето часто не позволяет загорать, а городские жители проводят основное время в машинах и офисах. В осенне-зимний период кожа закрыта теплой одеждой", — пояснила гастроэнтеролог и терапевт клиники "Лайт" Татьяна Петрова.
Витамин D регулирует иммунитет, минеральный и углеводный обмены, влияет на выработку дофамина и серотонина, а также отвечает за всасывание кальция и фосфатов в кишечнике.
Еда может покрыть лишь около 20% суточной потребности. Основными источниками вещества считаются жирная морская рыба, печень трески, куриный желток и некоторые виды грибов (вешенки, шампиньоны), выращенные на солнце. Однако получить всю необходимую норму только из пищи большинству людей не удается.
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