Борьба с социальным сиротством в Забайкалье: вынудила штабы пойти на болезненные меры

В Забайкальском крае на попечении государства остаются более 700 детей-сирот. Несмотря на снижение числа отказов в роддомах и сокращение случаев лишения родительских прав, регион сохраняет одну из самых высоких долей сиротства в России — около 38 детей на тысячу сверстников.
Забайкалье вместе с Магаданской областью и Республикой Коми входит в число антилидеров по количеству детей, оставшихся без попечения родителей. Хуже ситуация только на Чукотке. В крае зафиксировано 372,8 сирот на 100 тысяч детей.
Основная проблема региона — социальное сиротство. Это случаи, когда родители живы, но лишены прав или ограничены в них. Главными факторами стали высокий уровень алкоголизма и слабая территориальная доступность: в удаленных районах профилактические меры часто не доходят до семей вовремя.
За период 2023–2025 годов в регионе зафиксировано резкое снижение показателей по ключевым направлениям. В частности, количество отказов от новорожденных в роддомах сократилось более чем в пять раз.
|Показатель
|Снижение (%)
|Результат (кол-во)
|Отказы в роддомах
|-81,1%
|с 53 до 10 детей
|Изъятие детей при угрозе жизни
|-86,9%
|со 107 до 14 детей
|Лишение родительских прав
|-50,2%
|с 522 до 260 чел.
|Восстановление в правах
|+68,8%
|с 16 до 27 чел.
С 2024 года край участвует в федеральном проекте «Вызов». За год число сирот сократилось на 17,1%, при этом 78% детей вернулись в семьи.
"Забайкальский край удивляет нас результатами. По всем показателям, касающимся выявленных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лишения родительских прав, отказов в роддомах, изъятия из семей — все показатели позитивные", — отметила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.
Забайкальский край стал одним из десяти пилотных регионов, где детские дома преобразуют в семейные центры. Соглашение об этом подписали губернатор Александр Осипов и Мария Львова-Белова.
Система переходит от модели изоляции к модели поддержки. Вместо того чтобы отправлять ребенка в стационар при кризисе в семье, будут работать выездные бригады и кризисные стационары. Специалисты должны помогать родителям справляться с проблемами на месте, чтобы ребенок оставался в семье. В учреждение будут забирать детей только в случае прямой угрозы жизни.
На ноябрь 2024 года в крае насчитывалось 523 семьи в социально опасном положении, где воспитываются более 1100 детей. Эти семьи сейчас находятся в зоне особого внимания системы профилактики.
За первое полугодие семьи обрели 16 детей с ограниченными возможностями здоровья. Несмотря на небольшое число, этот факт считается значимым, так как дети с инвалидностью усыновляются реже всего. Каждый такой случай свидетельствует об осознанном решении родителей принять ребенка с особыми потребностями.
Однако общая статистика остается тревожной. В государственных учреждениях региона по-прежнему находятся более 700 детей. При этом в официальных отчетах не уточняется, сколько новых детей попали в систему за последний год, что затрудняет полную оценку реального масштаба проблемы.
Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.