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Борьба с социальным сиротством в Забайкалье: вынудила штабы пойти на болезненные меры

Россия » Сибирь » Чита

В Забайкальском крае на попечении государства остаются более 700 детей-сирот. Несмотря на снижение числа отказов в роддомах и сокращение случаев лишения родительских прав, регион сохраняет одну из самых высоких долей сиротства в России — около 38 детей на тысячу сверстников.

дети сироты
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
дети сироты

Статистика и причины сиротства

Забайкалье вместе с Магаданской областью и Республикой Коми входит в число антилидеров по количеству детей, оставшихся без попечения родителей. Хуже ситуация только на Чукотке. В крае зафиксировано 372,8 сирот на 100 тысяч детей.

Основная проблема региона — социальное сиротство. Это случаи, когда родители живы, но лишены прав или ограничены в них. Главными факторами стали высокий уровень алкоголизма и слабая территориальная доступность: в удаленных районах профилактические меры часто не доходят до семей вовремя.

Положительные сдвиги в цифрах

За период 2023–2025 годов в регионе зафиксировано резкое снижение показателей по ключевым направлениям. В частности, количество отказов от новорожденных в роддомах сократилось более чем в пять раз.

Показатель Снижение (%) Результат (кол-во)
Отказы в роддомах -81,1% с 53 до 10 детей
Изъятие детей при угрозе жизни -86,9% со 107 до 14 детей
Лишение родительских прав -50,2% с 522 до 260 чел.
Восстановление в правах +68,8% с 16 до 27 чел.

С 2024 года край участвует в федеральном проекте «Вызов». За год число сирот сократилось на 17,1%, при этом 78% детей вернулись в семьи.

"Забайкальский край удивляет нас результатами. По всем показателям, касающимся выявленных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лишения родительских прав, отказов в роддомах, изъятия из семей — все показатели позитивные", — отметила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

Реформа детских домов

Забайкальский край стал одним из десяти пилотных регионов, где детские дома преобразуют в семейные центры. Соглашение об этом подписали губернатор Александр Осипов и Мария Львова-Белова.

Система переходит от модели изоляции к модели поддержки. Вместо того чтобы отправлять ребенка в стационар при кризисе в семье, будут работать выездные бригады и кризисные стационары. Специалисты должны помогать родителям справляться с проблемами на месте, чтобы ребенок оставался в семье. В учреждение будут забирать детей только в случае прямой угрозы жизни.

На ноябрь 2024 года в крае насчитывалось 523 семьи в социально опасном положении, где воспитываются более 1100 детей. Эти семьи сейчас находятся в зоне особого внимания системы профилактики.

Усыновление детей с ОВЗ

За первое полугодие семьи обрели 16 детей с ограниченными возможностями здоровья. Несмотря на небольшое число, этот факт считается значимым, так как дети с инвалидностью усыновляются реже всего. Каждый такой случай свидетельствует об осознанном решении родителей принять ребенка с особыми потребностями.

Однако общая статистика остается тревожной. В государственных учреждениях региона по-прежнему находятся более 700 детей. При этом в официальных отчетах не уточняется, сколько новых детей попали в систему за последний год, что затрудняет полную оценку реального масштаба проблемы.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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