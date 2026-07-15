Туристический визит обернулся каторгой: в Благовещенске нашли способ обходить закон о труде

В Благовещенске завершили расследование дела об организации незаконной миграции. Под суд пойдут двое граждан Восточной Азии, которые на протяжении почти трех лет обходили закон, чтобы привезти соотечественников на заработки.
Схема работала с января 2023 года. Организаторы размещали в сети объявления о вакансиях в России, а затем помогали людям пересечь границу. Чтобы избежать проблем с документами, иностранцев завлекали туристическими или деловыми визами. По прибытии в Приамурье люди шли работать в кафе, хотя никаких разрешений на трудовую деятельность у них не было.
Организаторы взяли на себя полное сопровождение: нашли жилье, наладили питание и контролировали процесс работы. Взамен они управляли выплатами вознаграждений.
|Показатель
|Данные следствия
|Количество зафиксированных случаев
|16 фактов
|Срок деятельности схемы
|Январь 2023 — декабрь 2025
|Максимальное наказание
|До 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей
Обвинительное заключение уже передали в суд. Теперь фигуранты рискуют получить реальный срок и крупный денежный штраф.
Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.