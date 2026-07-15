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Туристический визит обернулся каторгой: в Благовещенске нашли способ обходить закон о труде

Россия » Дальний Восток » Благовещенск

В Благовещенске завершили расследование дела об организации незаконной миграции. Под суд пойдут двое граждан Восточной Азии, которые на протяжении почти трех лет обходили закон, чтобы привезти соотечественников на заработки.

официантка
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
официантка

Схема работала с января 2023 года. Организаторы размещали в сети объявления о вакансиях в России, а затем помогали людям пересечь границу. Чтобы избежать проблем с документами, иностранцев завлекали туристическими или деловыми визами. По прибытии в Приамурье люди шли работать в кафе, хотя никаких разрешений на трудовую деятельность у них не было.

Организаторы взяли на себя полное сопровождение: нашли жилье, наладили питание и контролировали процесс работы. Взамен они управляли выплатами вознаграждений.

Показатель Данные следствия
Количество зафиксированных случаев 16 фактов
Срок деятельности схемы Январь 2023 — декабрь 2025
Максимальное наказание До 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей

Обвинительное заключение уже передали в суд. Теперь фигуранты рискуют получить реальный срок и крупный денежный штраф.

Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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