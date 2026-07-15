Дипломаты сменили костюмы на лодки: сплав по Уралу выявил критические точки приграничья

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Россия » Поволжье » Оренбург

В Оренбурге стартовали 30-я казахстанская и 25-я российско-казахстанская спортивно-туристические экспедиции по реке Урал. В сплаве участвуют около 30 человек: дипломаты, экологи, общественники и представители власти двух стран.

сплав по реке
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
сплав по реке

Маршрут экспедиции пролегает от Оренбурга через село Илек к городам Уральск и Атырау. Основная цель проекта — защита экосистемы бассейна реки, сохранение культурного наследия приграничных регионов и укрепление межгосударственных связей.

История и масштаб проекта

Совместные экспедиции по Уралу проводятся более четверти века. За это время участники на вёслах прошли тысячи километров от истоков реки в Башкортостане до Каспийского моря, включая притоки Сакмара и Илека.

Проект стал площадкой для взаимодействия высокопоставленных деятелей. В разные годы в сплавах участвовали Виктор Черномырдин, космонавт Роман Романенко, а также акимы Атырауской и Западно-Казахстанской областей Нурлан Ногаев и Алтай Кульгинов.

"Сегодня традиция продолжает жить. Порядка 30 человек из России и Казахстана отправились в экспедицию на этот раз. Это бесспорный показатель крепкой дружбы наших стран и единых целей в экологических проектах", — заявил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

Программа текущего сплава

Текущий маршрут включает не только спортивный переход, но и серию общественных мероприятий. В селе Илек запланированы встречи с местными жителями и молодежью, далее делегация направится в города Западно-Казахстанской области.

В график экспедиции включены:

  • акции "Урал — река дружбы" и "Чистые берега";
  • тематические круглые столы;
  • диалоги ветеранов проекта с молодым поколением;
  • фотовыставка по истории экспедиций.

Экологическая повестка

Река Урал является общим природным ресурсом, что делает совместную работу по её сохранению приоритетной. Системный подход к экологии базируется на многолетнем партнерстве властей Оренбургской области, мэрии Оренбурга, акиматов Казахстана, а также Госдумы РФ и Парламента Казахстана.

Важность природоохранных мер подчеркнули заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Тетенькин и вице-министр экологии и природных ресурсов Казахстана Мансур Ошурбаев. Также значимость партнерства отметил посол по особым поручениям МИД Казахстана Айдар Абишев.

От лица путешественников выступила председатель эколого-туристского движения "Біздің Жайык — Наш Урал" Елена Тарасенко.

Экспертная проверка: обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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