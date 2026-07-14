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Ремонт по гарантии или холод в домах: технический коллапс в Магаданской области привел к ультиматуму

Россия » Дальний Восток » Магадан

Губернатор Магаданской области Сергей Носов потребовал полностью привести в порядок блочно-модульную котельную в Эвенске до начала зимы. Глава региона посетил Северо-Эвенский округ, чтобы проверить готовность поселка к отопительному сезону.

Скульптура мамонта в Магадане
Фото: Wikipedia by Andrey dementev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Скульптура мамонта в Магадане

Объект построили совместно с компанией "Полиметалл", с ноября прошлого года его эксплуатирует ОГУП "Магаданкоммунэнерго". Прошлый год котельная отработала стабильно, но сейчас оборудование требует вмешательства.

На данный момент из пяти котлов работают только три, остальные два проходят техобслуживание. Также зафиксированы сбои в работе части оборудования. Сергей Носов запретил переносить ремонт на осень, считая это рискованным решением для северного поселка.

"Контроль за ходом ремонтных работ будет непрерывным. Мы исходим из того, что бригада подрядчика должна оставаться на площадке до тех пор, пока все выявленные дефекты не будут устранены в полном объеме", — подчеркнул Сергей Носов.

Сроки и объем работ

В Эвенск 16 июля прилетает бригада из 12 специалистов. Работы пройдут по гарантии. Мастера займутся следующими задачами:

  • заменят котловые циркуляционные насосы;
  • отремонтируют транспортеры;
  • обновят систему вентиляции;
  • наладят автоматику и устранят экологические дефекты.

При этом новая установка уже показала свою экономическую выгоду. За прошлый сезон поселок сэкономил более 1700 тонн угля, что сберегло бюджету свыше 45 миллионов рублей.

Ремонт сетей и запасы

Параллельно с котельной в Эвенске обновляют магистральные сети. По словам главы округа Игоря Перминова, капитально отремонтируют участки теплоснабжения и водопровода на улицах Геологов, Кооперативной, Пушкина, Гоголя и Марии Амамич. Общая протяженность работ составит 2,8 километра.

Параметр подготовки Показатель
Протяженность ремонта сетей 2,8 км
Объем финансирования более 138 млн рублей
Экономия угля (за сезон) 1700+ тонн

Кроме ремонта труб, в поселке закупают запчасти для аварийного запаса технических узлов. Это стандартная мера предосторожности для территорий с ограниченной транспортной доступностью, где доставка детали в разгар морозов может занять слишком много времени.

Сергей Носов поручил Минстрою и главе округа следить за сроками. По итогам поездки губернатор отметил, что решения по благоустройству и дорогам должны приниматься исходя из реальной ситуации на местах, а не по формальным инструкциям.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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