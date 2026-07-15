Кошмар с износом сетей на 85 процентов: Кинешма начала проект, который устранит экологический риск

В Кинешме стартовали подготовительные работы по строительству централизованной системы водоотведения. На объектах проверили готовность подрядчика компания "Мегамейд", которая уже развернула строительный городок, закупила материалы и начала расчистку территории от деревьев и кустарников.

Фото: https://www.sobyanin.ru/chistaya-voda-dlya-novoi-moskvy Водоотведение

Проблема города в износе старых очистных сооружений — оборудование пришло в негодность на 85%. Сейчас в Кинешме работают десять разрозненных локальных станций, которые не могут очищать стоки до нормативных показателей. Аналогичная ситуация сложилась и в соседних Наволоках. Для жителей это означает риск загрязнения почвы и воды, а для города — постоянные аварии на изношенных сетях.

Что именно построят в Кинешме

Текущий этап работ направлен на объединение всех разрозненных сетей двух городов в одну систему. Это позволит окончательно закрыть старые очистные сооружения.

Объект строительства Характеристика Главный канализационный коллектор Протяженность 27,5 км Насосные станции 8 единиц Охват населения Более 81 тыс. жителей

Как развивался проект

Систему водоотведения создают поэтапно. С 2021 по 2024 год в рамках проекта "Оздоровление Волги" в Кинешме уже возвели комплекс очистных сооружений с производительностью почти 20 тыс. кубометров в сутки. Также построили коллектор, который связал Кинешму и Наволоки.

Позже при поддержке Фонда развития территорий проложили участок сетей длиной 3,2 км и построили главную канализационно-насосную станцию. Несмотря на сложности с финансированием на начальных этапах, сейчас вопрос с выделением средств из федерального бюджета решен.

"Объект достаточно большой, серьезный, были проблемы с его реализацией, не сразу были выделены все деньги правительством России. Но сейчас мы ситуацию поправили благодаря решению Президента… Теперь надо сделать так, чтобы люди видели результат", — подчеркнул губернатор Станислав Воскресенский.

Завершение строительства изменит повседневную жизнь горожан: качество коммунальных услуг вырастет, а нагрузка на экологию реки Волга снизится за счет современного способа очистки стоков.