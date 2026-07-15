Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Медики составили список мер предосторожности при температуре воздуха выше 38 градусов
Ученые из Каролины раскрыли механизм сверхбыстрого захлопывания ловушек венериной мухоловки
Секреты чистого лица: 5 правил ухода, которые не дадут демодексу размножаться
Смерть после пятого раунда: амбициозный проект в Миннесоте натолкнулся на жесткий закон биологии
Апелляционный суд США возобновил иски к производителям парацетамола о рисках развития аутизма и СДВГ
Ученые NC State доказали пользу видео с природными ландшафтами для психики горожан
Диета не должна съедать результат: эти 5 продуктов помогут сохранить мышцы при похудении
Живые танки: невероятные навыки этих древних пород собак не оставляют шансов даже волку
Сердце летит в бешеном ритме: это провоцирует синдром тахикардию и аритмию

Системы ЖКХ начнут автоматически отслеживать аномальные скачки потребления воды

Россия

С 1 августа меняются правила передачи показаний водосчетчиков. Новые требования касаются сроков, способов отправки данных и системы контроля за цифрами. Для владельцев индивидуальных приборов учета это означает конец эпохи «передам как-нибудь потом».

Счётчик воды
Фото: pixabay.com by delo is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Счётчик воды

Жесткие сроки и автоматический расчет

Окно для приема данных теперь привязано к расчетному периоду. Управляющие компании и ресурсоснабжающие организации больше не будут растягивать прием информации на две недели. Если абонент пропустил установленный срок, система автоматически переведет его на расчет по среднему потреблению или нормативу.

Привычка передавать цифры в произвольное время больше не сработает. Снисхождений к забывчивости не предусмотрено — расчеты станут автоматическими и менее гибкими.

Приоритет цифровых каналов

Онлайн-сервисы становятся основным способом связи. В приоритете — личные кабинеты УК, мобильные приложения банков, региональные порталы и ГИС ЖКХ. Варианты с бумажными записками через консьержа или звонками диспетчеру уходят на второй план.

В ряде регионов телефонную связь оставят только для пожилых людей и льготников. Остальных жителей переведут в цифровой формат, чтобы сократить ошибки ручного ввода и разгрузить колл-центры.

Борьба с аномалиями

Информационные системы начнут автоматически отсекать подозрительные скачки потребления. Если привычный расход в 3–5 кубометров внезапно сменится на 20, расчетный центр получит сигнал об аномалии.

В таких случаях управляющая компания вправе:

  • связаться с жильцом для уточнения данных;
  • запросить фотографию табло счетчика;
  • организовать выездную проверку коммуникаций.

Официально это преподносится как защита от утечек и ошибок, но фактически означает усиление контроля за состоянием сетей в квартирах.

Что изменилось Как было раньше Как будет с 1 августа
Сроки передачи Гибкие, часто растянутые Жестко привязаны к периоду
Способ отправки Бумаги, звонки, приложения Приоритет цифровых сервисов
Реакция на ошибки Перерасчет по запросу Авто-сигнал при скачках расхода

Риски и рекомендации

Пространство для ошибок сокращается. Опечатка в цифре или пропущенная дата приведут к росту начислений. Доказывать свою правоту и добиваться перерасчета будет сложнее, так как электронный след фиксирует все действия пользователя.

Чтобы избежать переплат, рекомендуется проверить привязку лицевого счета в приложении УК и сверить реальные цифры на счетчике с данными в личном кабинете до наступления августа.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Хватит стоять часами в хвосте: старый закон открыл свободный путь к колонкам АЗС
Авто
Хватит стоять часами в хвосте: старый закон открыл свободный путь к колонкам АЗС
Мечты разбились о суровую реальность: владельцы в РФ массово избавляются от новых Chery и Haval
Авто
Мечты разбились о суровую реальность: владельцы в РФ массово избавляются от новых Chery и Haval
Прогулки станут роскошью: в Калининграде ограничили доступ в главные парки города
Калининградская область
Прогулки станут роскошью: в Калининграде ограничили доступ в главные парки города
Популярное
Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса

Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.

Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Мечты разбились о суровую реальность: владельцы в РФ массово избавляются от новых Chery и Haval
Запад уверовал в безнаказанность: заводы для ВСУ могут лишиться привычной неприкосновенности
Секретный план Макрона: коалиция на границах Украины готова к действиям Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Последний нефтяной щит Америки рухнул: Трамп оказался перед мировым энергетическим штормом
Забытая яма в Якутске: как русские доказали то, во что не верила вся Европа
Крымский мост снова открыт, но проехать смогут не все: какие ограничения действуют сейчас
Крымский мост снова открыт, но проехать смогут не все: какие ограничения действуют сейчас
Последние материалы
Ученые из Каролины раскрыли механизм сверхбыстрого захлопывания ловушек венериной мухоловки
Секреты чистого лица: 5 правил ухода, которые не дадут демодексу размножаться
Смерть после пятого раунда: амбициозный проект в Миннесоте натолкнулся на жесткий закон биологии
Апелляционный суд США возобновил иски к производителям парацетамола о рисках развития аутизма и СДВГ
Ученые NC State доказали пользу видео с природными ландшафтами для психики горожан
Диета не должна съедать результат: эти 5 продуктов помогут сохранить мышцы при похудении
Живые танки: невероятные навыки этих древних пород собак не оставляют шансов даже волку
Сердце летит в бешеном ритме: это провоцирует синдром тахикардию и аритмию
Бензин закипает быстрее чая: физическая аномалия в баке может обернуться кошмаром для владельцев
Системы ЖКХ начнут автоматически отслеживать аномальные скачки потребления воды
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.