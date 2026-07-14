Южно-Сахалинск: 84% сотрудников откажутся увольняться вслед за своим руководителем

Жители Южно-Сахалинска не склонны уходить с работы вслед за уволившимся начальником. Согласно опросу SuperJob, 84% горожан останутся в своих компаниях даже после смены руководства.

Фото: freepik is licensed under public domain Увольнение с работы

Лишь 16% респондентов готовы сменить место службы вместе с руководителем. Из них 6% настроены решительно, а 10% допускают такой вариант. В то же время 39% опрошенных абсолютно уверены, что не станут увольняться, а еще 45% скорее останутся на своих позициях.

Лояльность к руководителю меняется в зависимости от возраста и уровня зарплаты. Молодые сотрудники до 35 лет чаще готовы последовать за начальником — так поступят 21% опрошенных. Среди людей старше 45 лет этот показатель падает до 13%.

Уровень дохода в месяц Готовность уйти за руководителем До 100 тысяч рублей 19% От 100 до 150 тысяч рублей 12% Свыше 150 тысяч рублей 17%

Меньше всего привязанность к конкретному шефу проявляют сотрудники со средним достатком. Те, кто зарабатывает от 100 до 150 тысяч рублей, реже других готовы увольняться ради начальника.

Параллельно с этим в Южно-Сахалинске меняется подход к найму: 15% компаний в областном центре готовы брать на работу подростков или предоставлять им возможность пройти стажировку.