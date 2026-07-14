Южно-Сахалинск: 84% сотрудников откажутся увольняться вслед за своим руководителем

Жители Южно-Сахалинска не склонны уходить с работы вслед за уволившимся начальником. Согласно опросу SuperJob, 84% горожан останутся в своих компаниях даже после смены руководства.
Лишь 16% респондентов готовы сменить место службы вместе с руководителем. Из них 6% настроены решительно, а 10% допускают такой вариант. В то же время 39% опрошенных абсолютно уверены, что не станут увольняться, а еще 45% скорее останутся на своих позициях.
Лояльность к руководителю меняется в зависимости от возраста и уровня зарплаты. Молодые сотрудники до 35 лет чаще готовы последовать за начальником — так поступят 21% опрошенных. Среди людей старше 45 лет этот показатель падает до 13%.
|Уровень дохода в месяц
|Готовность уйти за руководителем
|До 100 тысяч рублей
|19%
|От 100 до 150 тысяч рублей
|12%
|Свыше 150 тысяч рублей
|17%
Меньше всего привязанность к конкретному шефу проявляют сотрудники со средним достатком. Те, кто зарабатывает от 100 до 150 тысяч рублей, реже других готовы увольняться ради начальника.
Параллельно с этим в Южно-Сахалинске меняется подход к найму: 15% компаний в областном центре готовы брать на работу подростков или предоставлять им возможность пройти стажировку.
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