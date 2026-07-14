Приморье окажется в эпицентре стихии: резкая смена ветра в среду принесет серьезные риски

Приморье в среду окажется под влиянием активного циклона. В первой половине дня сильные и очень сильные дожди пройдут по большинству районов края.

Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены Дождь в городе

Ветер утром будет дуть с юга и юго-востока, но к полудню сменит направление на западное и северо-западное. На побережье порывы усилятся до сильных.

Температурный фон в регионе окажется неоднородным: в континентальной части края столбики термометров поднимутся до +25…+30 °C, в то время как на восточном побережье будет прохладно — от +17 до +22 °C.