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Авиарейсы один за другим сменили время: в Сахалинской области резко изменили статус семи маршрутов

Россия » Дальний Восток » Южно-Сахалинск

В среду, 15 июля, в главном аэропорту региона сбился график работы: задержали семь авиарейсов. Переносы коснулись вылетов и прилетов самолетов, следующих в Новосибирск, Курильск и Шахтерск. Данные актуальны по состоянию на 8:00.

Путешественники с багажом наблюдают за самолетами через панорамное окно терминала
Фото: Pravda.Ru by Оксана Лазаренко, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Путешественники с багажом наблюдают за самолетами через панорамное окно терминала

Сильнее всего пострадал рейс в Курильск — вылет задержали почти на сутки.

Рейс и направление Статус Новое время Было
SU-4530 Курильск Вылет 15 июля, 9:00 14 июля, 9:00
S7-5260 Новосибирск Вылет 9:00 7:55
TGA-1001 Шахтерск Вылет 9:30 8:30
S7-5258 Новосибирск Вылет 10:15 9:40
SU-4531 Курильск Прилет 15 июля, 12:10 14 июля, 16:15
S7-5257 Новосибирск Прилет 9:05 8:25
TGA-1002 Шахтерск Прилет 12:30 11:30
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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