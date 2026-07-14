Авиарейсы один за другим сменили время: в Сахалинской области резко изменили статус семи маршрутов

В среду, 15 июля, в главном аэропорту региона сбился график работы: задержали семь авиарейсов. Переносы коснулись вылетов и прилетов самолетов, следующих в Новосибирск, Курильск и Шахтерск. Данные актуальны по состоянию на 8:00.

Фото: Pravda.Ru by Оксана Лазаренко, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Путешественники с багажом наблюдают за самолетами через панорамное окно терминала

Сильнее всего пострадал рейс в Курильск — вылет задержали почти на сутки.

Рейс и направление Статус Новое время Было SU-4530 Курильск Вылет 15 июля, 9:00 14 июля, 9:00 S7-5260 Новосибирск Вылет 9:00 7:55 TGA-1001 Шахтерск Вылет 9:30 8:30 S7-5258 Новосибирск Вылет 10:15 9:40 SU-4531 Курильск Прилет 15 июля, 12:10 14 июля, 16:15 S7-5257 Новосибирск Прилет 9:05 8:25 TGA-1002 Шахтерск Прилет 12:30 11:30