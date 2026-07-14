Авиарейсы один за другим сменили время: в Сахалинской области резко изменили статус семи маршрутов

В среду, 15 июля, в главном аэропорту региона сбился график работы: задержали семь авиарейсов. Переносы коснулись вылетов и прилетов самолетов, следующих в Новосибирск, Курильск и Шахтерск. Данные актуальны по состоянию на 8:00.
Сильнее всего пострадал рейс в Курильск — вылет задержали почти на сутки.
|Рейс и направление
|Статус
|Новое время
|Было
|SU-4530 Курильск
|Вылет
|15 июля, 9:00
|14 июля, 9:00
|S7-5260 Новосибирск
|Вылет
|9:00
|7:55
|TGA-1001 Шахтерск
|Вылет
|9:30
|8:30
|S7-5258 Новосибирск
|Вылет
|10:15
|9:40
|SU-4531 Курильск
|Прилет
|15 июля, 12:10
|14 июля, 16:15
|S7-5257 Новосибирск
|Прилет
|9:05
|8:25
|TGA-1002 Шахтерск
|Прилет
|12:30
|11:30
Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.