Руководство хлебозавода попало в ловушку: судебный вердикт в Олонце вернул людей в цеха

Суд обязал руководство Олонецкого хлебозавода вернуть на рабочие места 14 сотрудников, которых уволили с нарушением закона.

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В интересах работников в суд обратилась прокуратура Олонецкого района. Ведомство установило, что процедура расторжения трудовых договоров была проведена с нарушениями.

Для обычного рабочего хлебозавода решение суда означает возвращение стабильного заработка и привычного графика. В условиях небольшого города, где количество крупных предприятий ограничено, восстановление в должности позволяет людям избежать поиска новой работы в условиях неопределенности.

Теперь предприятие должно обеспечить сотрудникам доступ к рабочим местам и выплатить компенсацию за время вынужденного прогула.