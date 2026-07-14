Суд обязал руководство Олонецкого хлебозавода вернуть на рабочие места 14 сотрудников, которых уволили с нарушением закона.
В интересах работников в суд обратилась прокуратура Олонецкого района. Ведомство установило, что процедура расторжения трудовых договоров была проведена с нарушениями.
Для обычного рабочего хлебозавода решение суда означает возвращение стабильного заработка и привычного графика. В условиях небольшого города, где количество крупных предприятий ограничено, восстановление в должности позволяет людям избежать поиска новой работы в условиях неопределенности.
Теперь предприятие должно обеспечить сотрудникам доступ к рабочим местам и выплатить компенсацию за время вынужденного прогула.
Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.