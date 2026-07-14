Руководство хлебозавода попало в ловушку: судебный вердикт в Олонце вернул людей в цеха

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Россия » Северо-Запад » Петрозаводск

Суд обязал руководство Олонецкого хлебозавода вернуть на рабочие места 14 сотрудников, которых уволили с нарушением закона.

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Сухари ржаные

В интересах работников в суд обратилась прокуратура Олонецкого района. Ведомство установило, что процедура расторжения трудовых договоров была проведена с нарушениями.

Для обычного рабочего хлебозавода решение суда означает возвращение стабильного заработка и привычного графика. В условиях небольшого города, где количество крупных предприятий ограничено, восстановление в должности позволяет людям избежать поиска новой работы в условиях неопределенности.

Теперь предприятие должно обеспечить сотрудникам доступ к рабочим местам и выплатить компенсацию за время вынужденного прогула.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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