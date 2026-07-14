Построили в рекордно короткие сроки: в Омской области открыли путь в село Чебаклы

В Большеуковском районе Омской области ввели в эксплуатацию новый мост через реку Чебаклинка в селе Чебаклы. Объект сдали раньше графика — работы завершили летом 2026 года, хотя по договору срок сдачи был назначен на 30 сентября. Госстройнадзор области подтвердил готовность сооружения.

Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены Экскаватор и габионы на берегу реки

Параметры моста в селе Чебаклы

Мостовой переход длиной 23,1 метра и шириной 12 метров оборудовали перилами высотой 1,1 метра. Для движения предусмотрели две полосы по 1,5 метра каждая.

Параметр Данные Заказчик Администрация Большеуковского района Генеральный подрядчик АО "Омскавтодор" Стоимость строительства 47,5 млн рублей Субподрядчик ООО "Магистраль" (цена контракта 31,5 млн рублей)

Проектом занималось АО "Омская проектная контора". Строительный контроль обеспечило ООО "Сибирский дорожный центр" — компания снизила цену своих услуг с 1 млн до 600,7 тыс. рублей. Контракт на строительство заключили в сентябре 2025 года.

Ремонт аварийного моста в Калачинске

Параллельно с этим в Калачинском районе объявили тендер на капитальный ремонт моста через реку Омь. Сооружение находится на участке км 3+350 дороги "Обходная Калачинск — Архангелка".

За 32 года эксплуатации мост пришел в аварийное состояние, из-за чего движение по нему стало невозможным. Проект восстановления прошел госэкспертизу в конце 2025 года.

"Максимальная сумма контракта — 180,2 млн рублей. Срок сдачи — 30 октября 2027 года. Гарантийный срок — 8 лет", — указано в тендерной документации.

Восстановление этого объекта критически важно для обеспечения транспортной связности района, так как текущее состояние моста полностью отрезало этот участок дороги.