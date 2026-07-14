Построили в рекордно короткие сроки: в Омской области открыли путь в село Чебаклы

В Большеуковском районе Омской области ввели в эксплуатацию новый мост через реку Чебаклинка в селе Чебаклы. Объект сдали раньше графика — работы завершили летом 2026 года, хотя по договору срок сдачи был назначен на 30 сентября. Госстройнадзор области подтвердил готовность сооружения.
Мостовой переход длиной 23,1 метра и шириной 12 метров оборудовали перилами высотой 1,1 метра. Для движения предусмотрели две полосы по 1,5 метра каждая.
|Параметр
|Данные
|Заказчик
|Администрация Большеуковского района
|Генеральный подрядчик
|АО "Омскавтодор"
|Стоимость строительства
|47,5 млн рублей
|Субподрядчик
|ООО "Магистраль" (цена контракта 31,5 млн рублей)
Проектом занималось АО "Омская проектная контора". Строительный контроль обеспечило ООО "Сибирский дорожный центр" — компания снизила цену своих услуг с 1 млн до 600,7 тыс. рублей. Контракт на строительство заключили в сентябре 2025 года.
Параллельно с этим в Калачинском районе объявили тендер на капитальный ремонт моста через реку Омь. Сооружение находится на участке км 3+350 дороги "Обходная Калачинск — Архангелка".
За 32 года эксплуатации мост пришел в аварийное состояние, из-за чего движение по нему стало невозможным. Проект восстановления прошел госэкспертизу в конце 2025 года.
"Максимальная сумма контракта — 180,2 млн рублей. Срок сдачи — 30 октября 2027 года. Гарантийный срок — 8 лет", — указано в тендерной документации.
Восстановление этого объекта критически важно для обеспечения транспортной связности района, так как текущее состояние моста полностью отрезало этот участок дороги.
Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.