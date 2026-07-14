В Псковской области к нормативам приведены 87% федеральных трасс. До 2031 года дорожники отремонтируют более 122 км дорог и заменят покрытие на 161 км. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
Глава области обсудил развитие дорожной сети с руководителем Росавтодора Романом Новиковым в Министерстве транспорта РФ. Особое внимание уделили приграничной инфраструктуре и городской логистике в Пскове.
В приоритете — участок дороги Опочка — Дубровка, ведущий к границе с Беларусью. Для контрольного пункта "Долосцы" расширят подъездные пути и обустроят площадки для пограничного и таможенного контроля. Объект оснастят новым оборудованием, контракт на проектирование уже подписан.
Для водителей и предпринимателей, использующих этот маршрут, модернизация пункта означает сокращение очередей и упрощение перевозки грузов. Это напрямую влияет на товарооборот региона и может привлечь больше туристов в приграничные районы.
В Пскове прорабатывают строительство второго пускового комплекса Северного обхода с мостом через реку Великую. Также планируют проложить участок улицы Кузбасской Дивизии, что упростит доступ к жилым кварталам и социальным объектам города.
Помимо магистралей, регион обновляет местную сеть. В 2026 году приведут в порядок 300 км региональных и местных дорог. Этот показатель на 30 км превышает первоначальный план.
|Показатель
|Значение / План
|Текущее состояние федеральных дорог
|87% соответствуют нормативам
|Ремонт трасс до 2031 года
|более 122 км
|Замена покрытия до 2031 года
|161 км
|Ремонт региональных дорог в 2026 году
|300 км
"В 2026 году в Псковской области приведут в нормативное состояние 300 км региональных и местных дорог — это на 30 километров больше, чем предусматривал первоначальный план", — отметил Михаил Ведерников.
Работы ведутся в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.