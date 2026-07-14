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Логистика Пскова выйдет на новый уровень: перекройка маршрутов лишила город старых проблем

Россия » Северо-Запад » Псков

В Псковской области к нормативам приведены 87% федеральных трасс. До 2031 года дорожники отремонтируют более 122 км дорог и заменят покрытие на 161 км. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Советская улица, Псков
Фото: commons.wikimedia.org by Александр Спиридонов, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Советская улица, Псков

Глава области обсудил развитие дорожной сети с руководителем Росавтодора Романом Новиковым в Министерстве транспорта РФ. Особое внимание уделили приграничной инфраструктуре и городской логистике в Пскове.

Приграничный транзит и таможня

В приоритете — участок дороги Опочка — Дубровка, ведущий к границе с Беларусью. Для контрольного пункта "Долосцы" расширят подъездные пути и обустроят площадки для пограничного и таможенного контроля. Объект оснастят новым оборудованием, контракт на проектирование уже подписан.

Для водителей и предпринимателей, использующих этот маршрут, модернизация пункта означает сокращение очередей и упрощение перевозки грузов. Это напрямую влияет на товарооборот региона и может привлечь больше туристов в приграничные районы.

Развитие Пскова и региональных трасс

В Пскове прорабатывают строительство второго пускового комплекса Северного обхода с мостом через реку Великую. Также планируют проложить участок улицы Кузбасской Дивизии, что упростит доступ к жилым кварталам и социальным объектам города.

Помимо магистралей, регион обновляет местную сеть. В 2026 году приведут в порядок 300 км региональных и местных дорог. Этот показатель на 30 км превышает первоначальный план.

Показатель Значение / План
Текущее состояние федеральных дорог 87% соответствуют нормативам
Ремонт трасс до 2031 года более 122 км
Замена покрытия до 2031 года 161 км
Ремонт региональных дорог в 2026 году 300 км

"В 2026 году в Псковской области приведут в нормативное состояние 300 км региональных и местных дорог — это на 30 километров больше, чем предусматривал первоначальный план", — отметил Михаил Ведерников.

Работы ведутся в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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