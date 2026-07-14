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Жители высокогорья заждались перемен: масштабное обновление сетей изменит быт Алагирского района

Россия » Юг » Владикавказ

В горных сёлах Алагирского района завершают модернизацию системы водоснабжения. Новые магистральные сети и станции водоподготовки обеспечат стабильный доступ к чистой питьевой воде для трёх тысяч человек. Строительная готовность объекта достигла 90%.

Промышленная инфраструктура и рабочие
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Промышленная инфраструктура и рабочие

В течение полугода рабочие заменяли ветхие трубопроводы на новые. Общая протяженность проложенных сетей составила 61 километр. Вместе с трубами смонтировали 314 железобетонных колодцев, где установили задвижки и пожарные гидранты для оперативного устранения протечек.

Показатель Значение
Протяженность новых сетей 61 км
Количество смонтированных колодцев 314 шт.
Число жителей с улучшенным водоснабжением более 3 000 человек

От посёлка Бад до Мизура проложили два магистральных трубопровода диаметром 200 мм (около 3 км). Также завершили линию от Мизура до Нузала длиной более 2,5 км. Сейчас специалисты проверяют системное оборудование на всех участках и готовят устройство воздушного перехода с использованием изолированной трубы.

"По итогам реализации мероприятий будет улучшено предоставление коммунальных услуг более чем трём тысячам жителей населённых пунктов горной части Алагирского района", — сообщил заместитель министра ЖКХ, топлива и энергетики РСО-А Батраз Надгериев.

Работы финансируют через государственную программу "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" и национальный проект "Инфраструктура для жизни". Объект планируют сдать в эксплуатацию до конца текущего года.

Почему это важно для региона

Для высокогорных сел доступ к качественной воде — вопрос не только бытового комфорта, но и санитарной безопасности. Износ старых труб часто приводил к перебоям и загрязнению воды ржавчиной. Обновление инфраструктуры позволит жителям горной зоны получить стандарт коммунального обслуживания, сопоставимый с городским, что важно для сохранения населения в малых сёлах и развития местного хозяйства.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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