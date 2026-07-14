Небо готовит второй удар: Кын в Пермском крае снова может уйти под воду в ночь на 15 июля, предупредили власти

Жителей села Кын Лысьвенского округа Пермского края призвали к самостоятельной эвакуации при повторном подъеме уровня воды. Оповещение связано с прогнозом сильных ливней и града, которые ожидаются с 14 на 15 июля.

Фото: PublicDomainPictures.net by Axel Kuhlmann, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Наводнение на реке Везер в Южной Нижней Саксонии

Власти просят забирать из домов только документы и вещи первой необходимости. Для тех, кому негде остановиться, в селе подготовили пункт временного размещения (ПВР) в здании школы по адресу: ул. Мира, 40. Там организовали горячее питание и оборудовали 50 спальных мест.

Ресурс / Служба Статус и возможности Переправа через р. Кын Дежурит резиновая лодка Транспорт Автобусы из центра ходят по расписанию Питьевая вода В Криуше установлен куб с водой (ответственный — Дмитрий Чудинов)

Из-за паводка существует риск загрязнения водопроводной воды. В Кыновском территориальном управлении настоятельно рекомендуют использовать только кипяченую воду.

Ответы на популярные вопросы

Куда идти, если дом затопило?

В ПВР в местной школе (ул. Мира, 40), где есть горячее питание и койко-места.

Как пересечь реку Кын?

Для этого выделена дежурная резиновая лодка.

Можно ли пить воду из крана?

Нет, воду необходимо кипятить. Также можно воспользоваться кубом с питьевой водой на рынке в Криуше.