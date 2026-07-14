Небо готовит второй удар: Кын в Пермском крае снова может уйти под воду в ночь на 15 июля, предупредили власти

Жителей села Кын Лысьвенского округа Пермского края призвали к самостоятельной эвакуации при повторном подъеме уровня воды. Оповещение связано с прогнозом сильных ливней и града, которые ожидаются с 14 на 15 июля.
Власти просят забирать из домов только документы и вещи первой необходимости. Для тех, кому негде остановиться, в селе подготовили пункт временного размещения (ПВР) в здании школы по адресу: ул. Мира, 40. Там организовали горячее питание и оборудовали 50 спальных мест.
|Ресурс / Служба
|Статус и возможности
|Переправа через р. Кын
|Дежурит резиновая лодка
|Транспорт
|Автобусы из центра ходят по расписанию
|Питьевая вода
|В Криуше установлен куб с водой (ответственный — Дмитрий Чудинов)
Из-за паводка существует риск загрязнения водопроводной воды. В Кыновском территориальном управлении настоятельно рекомендуют использовать только кипяченую воду.
В ПВР в местной школе (ул. Мира, 40), где есть горячее питание и койко-места.
Для этого выделена дежурная резиновая лодка.
Нет, воду необходимо кипятить. Также можно воспользоваться кубом с питьевой водой на рынке в Криуше.
Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.