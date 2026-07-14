Терпение родителей закончилось: в Северной Осетии пересмотрели правила получения школьных льгот

Правительство Северной Осетии вводит новое высшее звание для педагогов — "Народный учитель Северной Осетии". Награду присвоят за особый вклад в развитие образования в республике.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Школьник

Звание станет следующей ступенью признания для специалистов, которые уже получили статус "Заслуженного учителя" или "Заслуженного работника образования Северной Осетии".

Также на заседании кабмина утвердили упрощенный порядок оформления льгот на покупку школьной формы и оплату обучения в техникумах. Эти меры облегчат жизнь более 7 тысячам учащихся и их семьям.

Дороги и музейные фонды

Значительная часть повестки коснулась экономики и культуры региона. На модернизацию дорожно-транспортного комплекса республики выделили 7 млрд рублей.

Отдельно обсудили сохранность культурных ценностей. В музеях региона хранится около 300 тысяч исторических экспонатов.

"Наша республика имеет богатое культурное наследие. Наша задача — сохранить его и передать будущему поколению. В музеях республики хранится порядка 300 тысяч исторических ценностей. Конечно, профильному министерству необходимо обеспечить надлежащий контроль за всеми этими ценностями", — сообщил председатель правительства РСО-А Борис Джанаев.

Направление Показатель / Решение Дорожное хозяйство 7 млрд рублей на модернизацию Социальная поддержка Льготы для 7 000+ школьников и студентов Культурное наследие Контроль за 300 000 музейных ценностей