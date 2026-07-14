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Кухня не останется без огня: в Крыму бесплатно раздадут тысячи газовых баллонов

Россия » Юг » Симферополь

Жители Крыма, столкнувшиеся с коммунальными трудностями в период режима чрезвычайной ситуации, получат топливо для кухонных плит безвозмездно. Глава республики Сергей Аксенов распорядился выдавать баллонный газ бесплатно до снятия особого режима.

Баллоны с пропаном
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Баллоны с пропаном

Механизм распределения топлива напоминает работу экстренной службы доставки: на этой неделе по городам и поселкам развезут около 4 тысяч заправленных емкостей. Власти региона намерены закрыть базовые потребности домохозяйств, которые остаются без магистрального газоснабжения.

"Первыми в очереди на получение ресурса стоят многодетные семьи, пенсионеры и другие категории, нуждающиеся в социальной поддержке. Решение принято, чтобы снизить финансовую нагрузку на людей в условиях ЧС", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

График и логистика поставок

Снабжение республики газом в баллонах не станет разовой акцией. Региональное правительство планирует поддерживать темп выдачи до полной стабилизации обстановки. Несмотря на то что закрыть все заявки за один день технически невозможно, логистическая цепочка уже выстроена.

Параметр программы Условия и объемы
Объем первой партии 4 000 газовых баллонов
Стоимость для жителей 0 рублей на время ЧС
Приоритет Социально незащищенные группы

Пока социальные службы и чиновники Крыма латают дыры в бытовом секторе, российская наука празднует другой успех. Дальнее пространство преподнесло сюрприз: пульсар, который ученые называли "Маяком", прервал долгое молчание. Эта "мертвая звезда" десятилетиями не подавала признаков активности, но внезапно раскрыла свои характеристики, позволившие астрофизикам уточнить природу подобных объектов.

"Ситуация с инфраструктурой в Крыму во время ЧС требует ручного управления и оперативного выделения средств из резервных фондов. Бесплатный газ — это необходимый демпфер для регионального бюджета и кошельков граждан", — отметил в комментарии Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы

Как получить баллонный газ бесплатно?

Необходимо обратиться в местную администрацию или штаб по ликвидации ЧС. Списки формируются с упором на льготные категории населения.

На какой срок рассчитана мера поддержки?

Льгота действует исключительно на период действия официального режима чрезвычайной ситуации в республике.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, региональный экономист Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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