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Минздрав Оренбургской области определил список дефицитных врачебных специальностей на 2026 год

Россия » Поволжье » Оренбург

Минздрав Оренбургской области определил список дефицитных врачебных специальностей на 2026 год. В перечень включили 48 вакансий в 20 медицинских организациях региона. Молодые специалисты, приехавшие работать по целевому договору, получат единовременные компенсационные выплаты.

Измерение артериального давления
Фото: Pravda.Ru by Мария Сирота is licensed under Все права защищены
Измерение артериального давления

Наиболее острый кадровый голод наблюдается в хирургии и первичном звене медицинской помощи. Хирургов ищут в девяти населенных пунктах, включая Орск, Новотроицк и Бузулук. Вторую строчку по количеству вакансий занимают участковые терапевты, которых не хватает в восьми районах и городах.

Специальность Кол-во вакансий Где нужны специалисты
Хирург 11 Новотроицк, Бузулук, Гай, Новоорск, Орск, Соль-Илецк, Акбулак, Сорочинск, Ташла
Участковый терапевт 8 Бузулук, Гай, Кувандык, Илек, Сорочинск, Ташла
Участковый педиатр 7 Бузулук, Кувандык, Орск, Октябрьский, Переволоцкий, Соль-Илецк, Тоцкий
Анестезиолог-реаниматолог 4 Новоорск, Адамовка, Орск, Соль-Илецк
Невролог / Акушер-гинеколог по 3 Бугуруслан, Кувандык, Саракташ / Бузулук, Орск, Переволоцкий

Также региону требуются офтальмологи, психиатры и патологоанатомы. В отдельных районах открыты вакансии для узких специалистов: в Орске ищут кардиолога и оториноларинголога, в Октябрьском — рентгенолога и стоматолога, в Бузулуке — судебно-медицинского эксперта.

Меры по привлечению кадров

География вакансий подтверждает, что основной дефицит сосредоточен в районных центрах и сельских поселениях за пределами областного центра. Чтобы удержать врачей, правительство региона использует систему служебного жилья и договоров социального найма.

Финансовая поддержка включает повышение заработных плат в 12 медучреждениях и выделение 62 млн рублей из бюджета нормированного страхового запаса ФОМС. По данным региональных властей, 35% медиков, приехавших по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер", остаются работать в области после истечения срока обязательств по компенсации за переезд.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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