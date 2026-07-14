Минздрав Оренбургской области определил список дефицитных врачебных специальностей на 2026 год. В перечень включили 48 вакансий в 20 медицинских организациях региона. Молодые специалисты, приехавшие работать по целевому договору, получат единовременные компенсационные выплаты.
Наиболее острый кадровый голод наблюдается в хирургии и первичном звене медицинской помощи. Хирургов ищут в девяти населенных пунктах, включая Орск, Новотроицк и Бузулук. Вторую строчку по количеству вакансий занимают участковые терапевты, которых не хватает в восьми районах и городах.
|Специальность
|Кол-во вакансий
|Где нужны специалисты
|Хирург
|11
|Новотроицк, Бузулук, Гай, Новоорск, Орск, Соль-Илецк, Акбулак, Сорочинск, Ташла
|Участковый терапевт
|8
|Бузулук, Гай, Кувандык, Илек, Сорочинск, Ташла
|Участковый педиатр
|7
|Бузулук, Кувандык, Орск, Октябрьский, Переволоцкий, Соль-Илецк, Тоцкий
|Анестезиолог-реаниматолог
|4
|Новоорск, Адамовка, Орск, Соль-Илецк
|Невролог / Акушер-гинеколог
|по 3
|Бугуруслан, Кувандык, Саракташ / Бузулук, Орск, Переволоцкий
Также региону требуются офтальмологи, психиатры и патологоанатомы. В отдельных районах открыты вакансии для узких специалистов: в Орске ищут кардиолога и оториноларинголога, в Октябрьском — рентгенолога и стоматолога, в Бузулуке — судебно-медицинского эксперта.
География вакансий подтверждает, что основной дефицит сосредоточен в районных центрах и сельских поселениях за пределами областного центра. Чтобы удержать врачей, правительство региона использует систему служебного жилья и договоров социального найма.
Финансовая поддержка включает повышение заработных плат в 12 медучреждениях и выделение 62 млн рублей из бюджета нормированного страхового запаса ФОМС. По данным региональных властей, 35% медиков, приехавших по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер", остаются работать в области после истечения срока обязательств по компенсации за переезд.
События в Керченском проливе и удары по ключевым терминалам перевалки создали опасный прецедент для мировых цен на базовые продукты питания.