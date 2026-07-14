Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кусочек красоты в каждом черенке: как создать цветущий уголок своими руками
Одни машины стареют, другие только обкатываются: названы главные долгожители среди автомобилей
Кухня не останется без огня: в Крыму бесплатно раздадут тысячи газовых баллонов
Мёртвая звезда молчала десятилетиями: пульсар Маяк впервые раскрыл свою главную тайну
Врачи столкнулись с тупиком: в Африке в очаге заражения начали применять не до конца изученное средство
Молодую капусту не варю и не тушу — запекаю стейками: жена просила добавки, пока основное блюдо остывало на тарелке
Больше не нужно ждать автобуса: в рязанском селе упростили доступ к узким врачам
Скрывалось под толщей песка тысячи лет: в Луксоре вскрыли тайное убежище эпохи Рамессидов
Минздрав Оренбургской области определил список дефицитных врачебных специальностей на 2026 год

Топливный кризис в Карачаево-Черкесии: затянувшиеся очереди на АЗС спровоцировали жесткие ограничения

Россия » Юг » Черкесск

В Карачаево-Черкесской Республике принимают меры для стабилизации топливного рынка. Глава региона Рашид Темрезов провел совещание, чтобы определить приоритеты поставок бензина и избежать сбоев в работе критически важных служб.

Бензоколонки на заправке
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Бензоколонки на заправке

Первоочередная задача властей — обеспечить топливом экстренные службы, предприятия жизнеобеспечения и аграриев. Для этого республика взаимодействует с Минэнерго РФ и крупными поставщиками нефтепродуктов. Данные о ситуации передают в федеральный Оперативный штаб ежедневно.

На заправках республики сохраняются очереди из частных автомобилистов. По словам Рашида Темрезова, сеть АЗС «Роснефть» работает стабильно, а объем поставок в эту сеть за последние дни вырос более чем в два раза. Однако из-за высокого спроса компания ввела внутренние лимиты на продажу топлива частным лицам.

"То, что касается отпуска бензина частным автомобилистам, ситуация, по-прежнему, остается напряженной... Компания ввела внутренние ограничения на продажу объема нефтепродуктов частным автомобилистам", — сообщил Рашид Темрезов.

Контроль цен и порядка

Чтобы избежать спекуляций и появления некачественного топлива, мониторинг цен проводят региональное управление ФАС, прокуратура и Министерство промышленности и энергетики КЧР. Ведомства следят, чтобы на рынок не попал контрафакт.

Для предотвращения дорожных происшествий и поддержания порядка сотрудники МВД организовали дежурства на крупных автозаправочных станциях.

Направление Принимаемые меры
Приоритетные группы Экстренные службы, ЖКХ, сельское хозяйство
Рынок топлива Увеличение поставок в сеть «Роснефть» в 2+ раза
Безопасность Дежурство МВД на АЗС, борьба с контрафактом
Транспорт Контроль графика движения общественного транспорта

Рашид Темрезов поручил Министерству транспорта КЧР строго следить за графиком движения пассажирских автобусов, в том числе на межмуниципальных маршрутах, чтобы дефицит топлива не отразился на сообщениях между городами и селами.

Глава республики поблагодарил жителей за сдержанность и взаимопомощь в сложившейся ситуации.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса
Газ
Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса
Слабые места "неубиваемой" Тойоты: на что смотреть при покупке Camry с пробегом
Авто
Слабые места "неубиваемой" Тойоты: на что смотреть при покупке Camry с пробегом
Крымский мост снова открыт, но проехать смогут не все: какие ограничения действуют сейчас
Крым
Крымский мост снова открыт, но проехать смогут не все: какие ограничения действуют сейчас
Популярное
Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна

События в Керченском проливе и удары по ключевым терминалам перевалки создали опасный прецедент для мировых цен на базовые продукты питания.

Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Секретный план Макрона: коалиция на границах Украины готова к действиям Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Как заправить канистру, если на АЗС говорят "нет": секреты бывалых автомобилистов
Смены покидали цеха в знак протеста: в ситуацию на заводе Владимирский стандарт вмешалась прокуратура
Международная федерация настольного тенниса ITTF оригинально отменила санкции против спортсменов из России
Международная федерация настольного тенниса ITTF оригинально отменила санкции против спортсменов из России
Последние материалы
Три месяца пролетят незаметно: в Карелии ещё можно оформить новую семейную выплату
Краснодар замер в ожидании чуда: дорожный кошмар обернётся шестиполосным спасением
Чёлка своими руками: как не совершить ошибку, о которой придётся жалеть три месяца
Финансовый узел развязали неожиданно: новая схема платежей защитила казну Курской области
Цены на заправках стали запредельными: ФАС заставит сети АЗС в пяти регионах сменить прайсы
Сердце барахлит у самого породистого: эти собаки прячут в груди часовую бомбу
Хотите быстрее продать автомобиль? Одна ошибка перед сделкой заставляет покупателей торговаться
Берег Кубани стал чёрной полосой: мазутные пятна почти на километр заставили срочно стянуть спецтехнику
Мужская сила тает не по годам, а по поколениям: тестостерон за полвека рухнул более чем вдвое
Космонавты сделали первый рентген на орбите: эта технология спасёт кости первых марсиан
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.