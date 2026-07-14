Топливный кризис в Карачаево-Черкесии: затянувшиеся очереди на АЗС спровоцировали жесткие ограничения

В Карачаево-Черкесской Республике принимают меры для стабилизации топливного рынка. Глава региона Рашид Темрезов провел совещание, чтобы определить приоритеты поставок бензина и избежать сбоев в работе критически важных служб.

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Первоочередная задача властей — обеспечить топливом экстренные службы, предприятия жизнеобеспечения и аграриев. Для этого республика взаимодействует с Минэнерго РФ и крупными поставщиками нефтепродуктов. Данные о ситуации передают в федеральный Оперативный штаб ежедневно.

На заправках республики сохраняются очереди из частных автомобилистов. По словам Рашида Темрезова, сеть АЗС «Роснефть» работает стабильно, а объем поставок в эту сеть за последние дни вырос более чем в два раза. Однако из-за высокого спроса компания ввела внутренние лимиты на продажу топлива частным лицам.

"То, что касается отпуска бензина частным автомобилистам, ситуация, по-прежнему, остается напряженной... Компания ввела внутренние ограничения на продажу объема нефтепродуктов частным автомобилистам", — сообщил Рашид Темрезов.

Контроль цен и порядка

Чтобы избежать спекуляций и появления некачественного топлива, мониторинг цен проводят региональное управление ФАС, прокуратура и Министерство промышленности и энергетики КЧР. Ведомства следят, чтобы на рынок не попал контрафакт.

Для предотвращения дорожных происшествий и поддержания порядка сотрудники МВД организовали дежурства на крупных автозаправочных станциях.

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Рашид Темрезов поручил Министерству транспорта КЧР строго следить за графиком движения пассажирских автобусов, в том числе на межмуниципальных маршрутах, чтобы дефицит топлива не отразился на сообщениях между городами и селами.

Глава республики поблагодарил жителей за сдержанность и взаимопомощь в сложившейся ситуации.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов