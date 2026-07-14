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Больше не нужно ждать автобуса: в рязанском селе упростили доступ к узким врачам

Россия » Центр » Рязань

Жители села Польное Конобеево Шацкого округа Рязанской области теперь получают медицинскую помощь, не выезжая в город. В местном фельдшерско-акушерском пункте (ФАП) внедрили телемедицину, что упростило доступ к врачам для 600 сельчан.

Врач и пациентка
Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены
Врач и пациентка

Здание ФАПа построили по модульной технологии. Внутри оборудовали кабинеты и установили медицинскую технику.

Основным инструментом стали дистанционные консультации. С помощью видеосвязи узкопрофильные врачи из города оценивают состояние пациента, уточняют диагноз и корректируют схему лечения. Всего через систему уже провели 102 сеанса. Это особенно важно для пожилых и маломобильных людей, которым тяжело добираться до районного центра.

Этап телеконсультации Что происходит
Подготовка Фельдшер согласовывает время, отправляет врачу результаты анализов и список вопросов
Прием Пациент приходит в ФАП, запускается видеосвязь с профильным специалистом
Результат Врач дает рекомендации по лечению или корректирует диагноз в режиме реального времени

"Уже проведено 102 консультации. Особенно это удобно для маломобильных граждан, которые теперь могут получать квалифицированную помощь, не покидая свой дом", — сообщила заведующая ФАПом Ольга Малышева.

Новый пункт здоровья появился в рамках федеральной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения".

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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