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Суммы оказались ощутимыми: переводы от СФР в Калмыкии достигли тысяч родителей

Россия » Юг » Элиста

Более 4,5 тысячи работающих родителей с двумя и за более детьми в регионе получили ежегодную выплату от Социального фонда России. С 1 июня в ведомство поступило свыше 11 тысяч заявлений, часть из которых находится в обработке.

Семья гуляет в осеннем лесу с внедорожной коляской
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Семья гуляет в осеннем лесу с внедорожной коляской

Суммарно семьям перечислили более 130 миллионов рублей. В среднем одна семья получила около 30 тысяч рублей.

Показатель Значение
Количество обращений с 1 июня 11 000+
Количество одобренных выплат 4 500+
Общая сумма выплат 130 млн рублей
Средний размер на семью 30 тыс. рублей

Деньги могут получить граждане РФ с официальным доходом, с которого уплачен НДФЛ. Право на выплату подтверждают ежегодно.

При расчете суммы специалисты СФР суммируют все поступления семьи: трудовые доходы, пенсии, стипендии, алименты и пособия.

Ответы на популярные вопросы

Кто имеет право на выплату?

Работающие граждане России с двумя и более детьми, имеющие официальный доход и уплативший НДФЛ.

Нужно ли подавать заявление каждый год?

Да, право на получение средств подтверждают ежегодно.

Какие доходы учитывает Социальный фонд?

Учитываются зарплаты, пенсии, алименты, стипендии и другие регулярные пособия всех членов семьи.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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