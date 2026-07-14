Суммы оказались ощутимыми: переводы от СФР в Калмыкии достигли тысяч родителей

Более 4,5 тысячи работающих родителей с двумя и за более детьми в регионе получили ежегодную выплату от Социального фонда России. С 1 июня в ведомство поступило свыше 11 тысяч заявлений, часть из которых находится в обработке.
Суммарно семьям перечислили более 130 миллионов рублей. В среднем одна семья получила около 30 тысяч рублей.
|Показатель
|Значение
|Количество обращений с 1 июня
|11 000+
|Количество одобренных выплат
|4 500+
|Общая сумма выплат
|130 млн рублей
|Средний размер на семью
|30 тыс. рублей
Деньги могут получить граждане РФ с официальным доходом, с которого уплачен НДФЛ. Право на выплату подтверждают ежегодно.
При расчете суммы специалисты СФР суммируют все поступления семьи: трудовые доходы, пенсии, стипендии, алименты и пособия.
Работающие граждане России с двумя и более детьми, имеющие официальный доход и уплативший НДФЛ.
Да, право на получение средств подтверждают ежегодно.
Учитываются зарплаты, пенсии, алименты, стипендии и другие регулярные пособия всех членов семьи.
События в Керченском проливе и удары по ключевым терминалам перевалки создали опасный прецедент для мировых цен на базовые продукты питания.