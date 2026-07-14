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Три месяца пролетят незаметно: в Карелии ещё можно оформить новую семейную выплату

Россия » Северо-Запад » Петрозаводск

Пять тысяч семей в Карелии уже получили новую ежегодную семейную выплату. Мера соцподдержки заработала с 1 июня и направлена на помощь родителям с невысокими доходами. По сути, государство возвращает часть налога на доходы физических лиц (НДФЛ), который граждане уплатили за прошлый год.

Семья готовит ужин на кухне: женщина режет морковь, мальчик у плиты
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Семья готовит ужин на кухне: женщина режет морковь, мальчик у плиты

О том, кто может претендовать на деньги и как рассчитать сумму, рассказала управляющая Отделением Соцфонда по Республике Карелия Юлия Ермакова.

Кто может получить выплату

Помощь доступна гражданам России, постоянно проживающим в стране, которые работают официально и воспитывают двоих или более детей в возрасте до 18 лет (до 23 лет, если ребенок учится очно).

Основные требования к заявителю:

  • Наличие официального дохода и уплата НДФЛ за предыдущий год.
  • Среднедушевой доход семьи не выше 1,5 прожиточного минимума.
  • Отсутствие задолженностей по алиментам.
  • Соответствие имущественному цензу (оценка имущества аналогична той, что применяется при назначении единого пособия).

Выплату не назначат тем, кто в прошлом году работал только как самозанятый или предприниматель на спецрежимах без уплаты НДФЛ. При этом неважно, сколько времени длился трудовой стаж: даже месяц официальной работы дает право на выплату, хотя ее размер будет меньше.

Расчет дохода и размер суммы

Для определения права на выплату общий доход всех членов семьи за прошлый год (включая зарплаты до вычета налогов, пенсии, стипендии, аренду и проценты по вкладам) делят на количество человек и на 12 месяцев.

Район проживания Порог дохода (1,5 ПМ на 2025 г.)
Северные районы Карелии 31 297,50 руб.
Петрозаводск, центральные и южные районы 29 230,50 руб.

Сумма выплаты рассчитывается как разница между фактически уплаченным НДФЛ (13%) и суммой налога, если бы ставка составляла 6%. Деньги перечисляются один раз в год единым платежом.

Имущественные критерии

Наличие имущества может стать причиной отказа даже при низком доходе. Семья может владеть одной квартирой, домом, гаражом, автомобилем и катером. Если автомобилей два, выплату назначат только многодетным семьям (трое и более детей). При владении двумя квартирами общая жилая площадь не должна превышать 24 кв. метра на человека.

Как подать заявление

Документы принимают до 1 октября через портал Госуслуг, МФЦ или в клиентских службах Соцфонда. Большинство данных ведомство запрашивает самостоятельно. Если ребенок учится очно после 18 лет, потребуется справка из учебного заведения.

Срок рассмотрения заявки составляет 10 рабочих дней (в отдельных случаях до 30). После положительного решения деньги придут на счет в течение 5 рабочих дней.

Семейная выплата совместима с любыми другими мерами поддержки и не влияет на назначение единого пособия на ребенка до 17 лет.

Ответы на популярные вопросы

Могут ли выплату получить оба родителя?

Да, если оба соответствуют критериям по доходам и трудовому стажу. Это возможно даже в случае развода. Также право на выплату имеют опекуны и попечители.

Влияет ли дата подачи заявления на расчет дохода?

Нет. В отличие от единого пособия, для этой выплаты расчетный период фиксирован — учитывается полный 2025 год, независимо от того, когда подано заявление (в период с 1 июня по 30 сентября).

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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