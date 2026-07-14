Краснодар замер в ожидании чуда: дорожный кошмар обернётся шестиполосным спасением

В Краснодаре стартовал третий этап масштабного расширения Западного Обхода на участке от улицы Средней до развязки с улицей Дзержинского. На площади 3,5 километра дорожники уже разбирают старое асфальтовое покрытие и демонтируют автобусные остановки. Основная цель проекта — увеличить пропускную способность трассы, которая связывает спальные районы с центральной частью города. В мэрии подтвердили, что после завершения всех работ дорога станет шестиполосной, а для пешеходов обустроят новые тротуары.

Фото: commons.wikimedia.org by Ален Катин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Краснодар

"Западный Обход — это наиважнейшая дорожная артерия Краснодара с высокой интенсивностью движения. Она связывает огромную часть города с его центром. Я понимаю, что проведение работ доставляет жителям неудобства, но реконструкция позволит здесь создать полноценную широкую дорогу", — подчеркнул глава города Евгений Наумов.

"Реконструкция требует не только замены полотна, но и глубокой работы с инженерными сетями, включая прокладку новой ливневой канализации и насосных станций, что критично для этого района. Важно, чтобы подрядчики четко соблюдали график, так как сужение дороги до двух полос создает серьезное давление на транспортную систему всего Краснодара", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Параллельно дорожники завершают модернизацию соседних отрезков Западного Обхода. Участок от Немецкой деревни до улицы Средней готов почти полностью: там уже уложили финишный слой асфальта и достраивают надземный переход. На другом отрезке — от гипермаркета "Лента" до Немецкой деревни — рабочие перекладывают водопровод, монтируют ливневку и готовят основания для шумозащитных экранов. Эти работы финансируются сразу по двум программам: муниципальной "25/35" и краевой системе развития автодорог.

Из-за строительной техники схема движения транспорта временно изменилась, поэтому водителям приходится проезжать зону реконструкции по двум полосам. Инженеры предупреждают, что впереди самый сложный этап — переустройство подземных коммуникаций, которое требует осторожности. Полное обновление магистрали планируют завершить в рамках утвержденных этапов, ориентируясь на комплексное развитие прикубанского направления.