Бюджет Курской области сохранит более 3,4 млрд рублей за счет отсрочки платежей по бюджетным кредитам. Эту меру предложил мэр Москвы Сергей Собянин — перенос выплат затронет период 2027–2029 годов.
Для региона экономия сложится из двух частей. Почти 2,9 млрд рублей область сбережет благодаря общей отсрочке. Еще более 500 млн рублей останутся в казне из-за переноса выплат по кредитам этого года на 2030 год. Последнее решение приняли после обращения партии "Единая Россия".
Свободные средства планируют направить на поддержку жителей, развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности.
|Источник экономии
|Сумма
|Отсрочка платежей (2027-2029 гг.)
|~ 2,9 млрд рублей
|Перенос выплат текущего года на 2030 г.
|> 500 млн рублей
|Итого
|Более 3,4 млрд рублей
Сам мэр Москвы под эту меру не попадает, так как столица не имеет подобных кредитов. Депутат Александр Хинштейн назвал предложение своевременным и ожидает, что его поддержат на федеральном уровне.
События в Керченском проливе и удары по ключевым терминалам перевалки создали опасный прецедент для мировых цен на базовые продукты питания.