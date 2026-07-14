Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Одни машины стареют, другие только обкатываются: названы главные долгожители среди автомобилей
Кухня не останется без огня: в Крыму бесплатно раздадут тысячи газовых баллонов
Мёртвая звезда молчала десятилетиями: пульсар Маяк впервые раскрыл свою главную тайну
Врачи столкнулись с тупиком: в Африке в очаге заражения начали применять не до конца изученное средство
Молодую капусту не варю и не тушу — запекаю стейками: жена просила добавки, пока основное блюдо остывало на тарелке
Больше не нужно ждать автобуса: в рязанском селе упростили доступ к узким врачам
Скрывалось под толщей песка тысячи лет: в Луксоре вскрыли тайное убежище эпохи Рамессидов
Минздрав Оренбургской области определил список дефицитных врачебных специальностей на 2026 год
Когда надежда почти погасла: под полом старинной церкви нашли тайник, оставленный много лет назад

Финансовый узел развязали неожиданно: новая схема платежей защитила казну Курской области

Россия » Центр » Курск

Бюджет Курской области сохранит более 3,4 млрд рублей за счет отсрочки платежей по бюджетным кредитам. Эту меру предложил мэр Москвы Сергей Собянин — перенос выплат затронет период 2027–2029 годов.

Курск
Фото: commons.wikimedia.org by Наталья Широбокова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Курск

Для региона экономия сложится из двух частей. Почти 2,9 млрд рублей область сбережет благодаря общей отсрочке. Еще более 500 млн рублей останутся в казне из-за переноса выплат по кредитам этого года на 2030 год. Последнее решение приняли после обращения партии "Единая Россия".

Свободные средства планируют направить на поддержку жителей, развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности.

Источник экономии Сумма
Отсрочка платежей (2027-2029 гг.) ~ 2,9 млрд рублей
Перенос выплат текущего года на 2030 г. > 500 млн рублей
Итого Более 3,4 млрд рублей

Сам мэр Москвы под эту меру не попадает, так как столица не имеет подобных кредитов. Депутат Александр Хинштейн назвал предложение своевременным и ожидает, что его поддержат на федеральном уровне.

Экспертная проверка: региональный экономист, аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Сейчас читают
Трамп одобрил тихий захват штата: энергетическая система страны перешла в распоряжение ОАЭ
Экономика и бизнес
Трамп одобрил тихий захват штата: энергетическая система страны перешла в распоряжение ОАЭ
Дом, в котором всё на своих местах: как организовать пространство с помощью шкафов нового типа
Недвижимость
Дом, в котором всё на своих местах: как организовать пространство с помощью шкафов нового типа
Плитка без единой травинки: 5 проверенных способов, для безупречного вида ваших дорожек
Садоводство, цветоводство
Плитка без единой травинки: 5 проверенных способов, для безупречного вида ваших дорожек
Популярное
Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна

События в Керченском проливе и удары по ключевым терминалам перевалки создали опасный прецедент для мировых цен на базовые продукты питания.

Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Секретный план Макрона: коалиция на границах Украины готова к действиям Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Как заправить канистру, если на АЗС говорят "нет": секреты бывалых автомобилистов
Смены покидали цеха в знак протеста: в ситуацию на заводе Владимирский стандарт вмешалась прокуратура
Международная федерация настольного тенниса ITTF оригинально отменила санкции против спортсменов из России
Международная федерация настольного тенниса ITTF оригинально отменила санкции против спортсменов из России
Последние материалы
Три месяца пролетят незаметно: в Карелии ещё можно оформить новую семейную выплату
Краснодар замер в ожидании чуда: дорожный кошмар обернётся шестиполосным спасением
Чёлка своими руками: как не совершить ошибку, о которой придётся жалеть три месяца
Финансовый узел развязали неожиданно: новая схема платежей защитила казну Курской области
Цены на заправках стали запредельными: ФАС заставит сети АЗС в пяти регионах сменить прайсы
Сердце барахлит у самого породистого: эти собаки прячут в груди часовую бомбу
Хотите быстрее продать автомобиль? Одна ошибка перед сделкой заставляет покупателей торговаться
Берег Кубани стал чёрной полосой: мазутные пятна почти на километр заставили срочно стянуть спецтехнику
Мужская сила тает не по годам, а по поколениям: тестостерон за полвека рухнул более чем вдвое
Космонавты сделали первый рентген на орбите: эта технология спасёт кости первых марсиан
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.