Финансовый узел развязали неожиданно: новая схема платежей защитила казну Курской области

Бюджет Курской области сохранит более 3,4 млрд рублей за счет отсрочки платежей по бюджетным кредитам. Эту меру предложил мэр Москвы Сергей Собянин — перенос выплат затронет период 2027–2029 годов.

Фото: commons.wikimedia.org by Наталья Широбокова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Курск

Для региона экономия сложится из двух частей. Почти 2,9 млрд рублей область сбережет благодаря общей отсрочке. Еще более 500 млн рублей останутся в казне из-за переноса выплат по кредитам этого года на 2030 год. Последнее решение приняли после обращения партии "Единая Россия".

Свободные средства планируют направить на поддержку жителей, развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности.

Источник экономии Сумма Отсрочка платежей (2027-2029 гг.) ~ 2,9 млрд рублей Перенос выплат текущего года на 2030 г. > 500 млн рублей Итого Более 3,4 млрд рублей

Сам мэр Москвы под эту меру не попадает, так как столица не имеет подобных кредитов. Депутат Александр Хинштейн назвал предложение своевременным и ожидает, что его поддержат на федеральном уровне.

Экспертная проверка: региональный экономист, аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист, аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов