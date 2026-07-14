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Берег Кубани стал чёрной полосой: мазутные пятна почти на километр заставили срочно стянуть спецтехнику

Россия » Юг » Краснодар

Береговую линию Приморско-Ахтарского района очищают от нефтяных пятен, обнаруженных во время планового осмотра территории. Мазутные следы растянулись почти на километр в зоне, которая не предназначена для массового отдыха туристов. Власти оперативно развернули группировку сил для предотвращения экологического ущерба акватории Азовского моря. В ликвидации последствий участвуют исключительно профессиональные спасатели, использующие тяжелую технику.

Нефтяная пленка
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Нефтяная пленка

Техника против темных пятен

На побережье высадился десант из 125 специалистов МЧС и отряда Кубань-СПАС. В их распоряжении находится автопарк из 20 машин, включая тягачи и цистерны. Рабочие вручную и с помощью спецсредств снимают загрязненный грунт, чтобы нефть не ушла глубже в почву или обратно в воду. Метафора здесь проста: побережье сейчас напоминает операционный стол, где хирурги в защитных костюмах удаляют инородные ткани, чтобы спасти организм экосистемы.

"Масштаб загрязнения на километровом участке требует ювелирной точности при работе тяжелой техники. Мы видим, что задействовано достаточное количество сил, чтобы купировать проблему в зародыше", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Без помощи добровольцев

Оперативный штаб региона ввел строгий запрет на привлечение волонтеров к работам. Ликвидация нефтяных разливов требует специального допуска и защитной экипировки, которой нет у обычных прохожих. Любое дилетантство в этом вопросе может только усугубить ситуацию или привести к травмам среди гражданских лиц. Местные власти полностью взяли на себя технический регламент процесса, исключая стороннее вмешательство.

"Работа с нефтепродуктами — это всегда риск для здоровья и риск юридической ответственности. Правильное решение изолировать зону от неподготовленных людей помогает избежать лишних административных споров", — объяснила эксперт Pravda.Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Критический контроль ситуации

Экологические службы мониторят состояние воды, чтобы вовремя заметить новые очаги, если они появятся. Основная задача спасателей — не дать мазуту размазаться по береговой линии под воздействием ветра и прибоя. Вся логистика по вывозу отходов уже отлажена, техника курсирует между побережьем и пунктами утилизации без перебоев.

"Любой разлив в акватории — это экзамен для местных властей на скорость реакции. Сейчас мы видим, что протокол отработан четко, риски минимизированы правильным распределением ресурсов", — резюмировал специально для Pravda.Ru эколог Игорь Степанов.

Параметр операции Текущие показатели
Протяженность участка Около 1000 метров
Личный состав 125 специалистов
Спецтехника 20 единиц

Ответы на популярные вопросы

Безопасно ли сейчас находиться на пляжах района?

Загрязнение выявлено на диком участке, который не является пляжем. Официальные зоны отдыха остаются открытыми и безопасными.

Можно ли прийти и помочь спасателям?

Нет, к ликвидации допускаются только профильные специалисты с соответствующей подготовкой и снаряжением.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, юрист Светлана Фёдорова, эколог Игорь Степанов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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