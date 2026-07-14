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Суммы просто огромные: бюджет Крыма перераспределил средства, что изменило жизнь тысяч людей

Россия » Юг » Симферополь

Крымский бюджет за первое полугодие направил на социальные выплаты жителям полуострова почти 13 миллиардов рублей. Об этом сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.

Деньги
Фото: pixabay.com by Sächsisch is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Деньги

По словам главы Совмина, регион уже выполнил 60% годового плана по социальному обеспечению. Основной объем средств ушел на поддержку людей с низким доходом, ветеранов и семей с детьми.

Наибольшая сумма — 6,8 миллиарда рублей — помогла ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда и малообеспеченным семьям. Эти выплаты получили около 185 тысяч человек. По сравнению с прошлым годом объем финансирования по этой статье вырос в полтора раза.

Направление поддержки Сумма (млрд руб.)
Ветераны и малообеспеченные семьи 6,8
ЖКУ, капремонт и льготный проезд 2,5
Одинокие матери и дети-сироты 2,5
Выплаты при рождении и воспитании детей ~1,0
Помощь временно безработным 0,222

Около 2,5 миллиарда рублей потратили на компенсации за коммунальные услуги, взносы на капитальный ремонт и проезд в общественном транспорте. Еще 2,5 миллиарда рублей получили одинокие матери и дети-сироты.

Поддержку получили и молодые родители: почти миллиард рублей выделили на ежемесячные выплаты. Размер пособия зависит от нуждаемости семьи и составляет от 50% до 100% прожиточного минимума.

Финансово помогли тем, кто остался без работы. Выплаты на сумму 222,6 миллиона рублей получили 8,1 тысячи жителей полуострова.

"Социальное обеспечение Крыма составляет 60% годового плана", — сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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