Суммы просто огромные: бюджет Крыма перераспределил средства, что изменило жизнь тысяч людей

Крымский бюджет за первое полугодие направил на социальные выплаты жителям полуострова почти 13 миллиардов рублей. Об этом сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.

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По словам главы Совмина, регион уже выполнил 60% годового плана по социальному обеспечению. Основной объем средств ушел на поддержку людей с низким доходом, ветеранов и семей с детьми.

Наибольшая сумма — 6,8 миллиарда рублей — помогла ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда и малообеспеченным семьям. Эти выплаты получили около 185 тысяч человек. По сравнению с прошлым годом объем финансирования по этой статье вырос в полтора раза.

Направление поддержки Сумма (млрд руб.) Ветераны и малообеспеченные семьи 6,8 ЖКУ, капремонт и льготный проезд 2,5 Одинокие матери и дети-сироты 2,5 Выплаты при рождении и воспитании детей ~1,0 Помощь временно безработным 0,222

Около 2,5 миллиарда рублей потратили на компенсации за коммунальные услуги, взносы на капитальный ремонт и проезд в общественном транспорте. Еще 2,5 миллиарда рублей получили одинокие матери и дети-сироты.

Поддержку получили и молодые родители: почти миллиард рублей выделили на ежемесячные выплаты. Размер пособия зависит от нуждаемости семьи и составляет от 50% до 100% прожиточного минимума.

Финансово помогли тем, кто остался без работы. Выплаты на сумму 222,6 миллиона рублей получили 8,1 тысячи жителей полуострова.

"Социальное обеспечение Крыма составляет 60% годового плана", — сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов