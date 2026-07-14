Городской коллапс ресурсов: срыв сроков в Калининграде поставил под удар теплоснабжение тысяч людей

В Калининграде переносят ремонт тепловой станции №1. Работы должны были начаться в конце июля, но сроки сдвинули на неопределенный период. Причина — коммунальные службы не успевают завершить текущие проекты по обновлению сетей и других станций.

Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены Строители на стройке

Объект является крупнейшим в городе: от его работы зависит снабжение теплом и горячей водой более 150 тысяч жителей. Специалистам нужно заменить изношенные детали оборудования, чтобы станция работала стабильнее.

"Откладывать работы не хочется, но в условиях ограниченных ресурсов это стало единственным возможным решением", — пояснили в администрации города.

Дефицит рабочей силы и средств возник из-за того, что городские службы одновременно ведут несколько инфраструктурных проектов. Решение о переносе сроков приняли на заседании администрации в начале июля. Там же обсуждали ускорение ремонта дорог и благоустройства общественных зон.

В ближайшие недели власти заново оценят ситуацию и назовут дату начала работ. Чтобы ускорить процесс, рассмотрят вариант с привлечением новых подрядчиков.

Параметр Данные по ТЭЦ №1 Охват потребителей более 150 тыс. жителей Планируемый старт конец июля Текущий статус срок перенесен

Ответы на популярные вопросы

Почему нельзя проводить ремонт одновременно с другими объектами?

Не хватает людей и техники. Попытка запустить все проекты сразу привела к перераспределению ресурсов, из-за чего работы на самой большой станции пришлось поставить на паузу.

Когда назначат новую дату ремонта?

Точный срок определят после дополнительной оценки ситуации, которая пройдет в ближайшие недели.

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