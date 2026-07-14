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Сотни тонн ягод из Молдовы: в черешне обнаружили угрозу, которая уничтожила бы Псковские сады

Россия » Северо-Запад » Псков

Специалисты Россельхознадзора запретили ввоз 111 тонн черешни из Республики Молдова. Шесть партий ягод оказались заражены опасным карантинным вредителем, сообщили в Северо-Западном межрегиональном управлении ведомства.

Черешня на ветке
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Черешня на ветке

Проверку провели на складе временного хранения. Лабораторные исследования в Северо-Западном филиале ФГБУ "ВНИИЗЖ" показали наличие возбудителя бурой монилиозной гнили (Monilinia fructicola).

Запрет на ввоз ввели, чтобы болезнь не распространилась на территории стран ЕАЭС. Всю партию ягод вернут поставщику.

Риски для сельского хозяйства

Бурая монилиозная гниль поражает не только плоды, но и цветки, листья и побеги растений. Для регионов Северо-Запада, где развито садоводство, попадание такого возбудителя может привести к потере урожая в местных питомниках и садах.

Объект Данные
Объем задержанной продукции 111 тонн
Количество партий 6
Диагноз Бурая монилиозная гниль

"Чтобы не допустить распространения болезни на территории стран ЕАЭС, ввоз 111 тонн ягод запретили", — сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Для обычного потребителя или мелкого предпринимателя такие меры означают усиление контроля за импортными фруктами, которые попадают в регион через морские порты и наземные переходы.

Экспертная проверка:
эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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