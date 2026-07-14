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Никто не касался стен с 1907 года: Калмыкия начала масштабный проект по обновлению старой школы

Россия » Юг » Элиста

В Калмыкии капитально ремонтируют Красную школу имени Т. Д. Юрковой. Здание, построенное в 1907 году, признано объектом культурного наследия. За 117 лет существования школы полноценное обновление помещений и конструкций проводили впервые.

Пустой школьный класс с доской и партами
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Пустой школьный класс с доской и партами

Первый заместитель председателя правительства республики Эрдни Церенов осмотрел стройплощадку и обсудил темпы работ с министром культуры и туризма Евгением Бембеевым и подрядчиками.

Строители обновляют фундамент, фасад и крышу, восстанавливают внутренние помещения. В здании полностью меняют инженерные сети. Из-за статуса памятника архитектуры все работы выполняют по специальному регламенту для объектов культурного наследия.

Объект Параметры ремонта
Красная школа им. Т. Д. Юрковой Кровля, фасад, фундамент, внутренние помещения, инженерные системы
Год постройки 1907

Восстановление здания важно для сохранения исторического облика города и создания безопасной среды для учеников и учителей. Модернизация систем отопления, электрики и водоснабжения позволит привести старое здание к современным нормам эксплуатации, не нарушая его архитектурную ценность.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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