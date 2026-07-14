В Калмыкии капитально ремонтируют Красную школу имени Т. Д. Юрковой. Здание, построенное в 1907 году, признано объектом культурного наследия. За 117 лет существования школы полноценное обновление помещений и конструкций проводили впервые.
Первый заместитель председателя правительства республики Эрдни Церенов осмотрел стройплощадку и обсудил темпы работ с министром культуры и туризма Евгением Бембеевым и подрядчиками.
Строители обновляют фундамент, фасад и крышу, восстанавливают внутренние помещения. В здании полностью меняют инженерные сети. Из-за статуса памятника архитектуры все работы выполняют по специальному регламенту для объектов культурного наследия.
|Объект
|Параметры ремонта
|Красная школа им. Т. Д. Юрковой
|Кровля, фасад, фундамент, внутренние помещения, инженерные системы
|Год постройки
|1907
Восстановление здания важно для сохранения исторического облика города и создания безопасной среды для учеников и учителей. Модернизация систем отопления, электрики и водоснабжения позволит привести старое здание к современным нормам эксплуатации, не нарушая его архитектурную ценность.
События в Керченском проливе и удары по ключевым терминалам перевалки создали опасный прецедент для мировых цен на базовые продукты питания.